Kryeministri i Britanisë së Madhe, Keir Starmer, tha se ai është "i gatshëm dhe ka vullnet" të dërgojë trupa britanike në Ukrainë për të zbatuar një marrëveshje të mundshme paqeje.

"Unë nuk e them lehtë këtë. E ndiej shumë thellë përgjegjësinë që vjen me vënien e mundshme të ushtarëve dhe ushtareve britanike në rrezik", shkroi ai në një artikull për "The Telegraph", duke shtuar:

"Por, çdo rol në ndihmën për të garantuar sigurinë e Ukrainës është ndihmë për të garantuar sigurinë e kontinentit tonë dhe sigurinë e këtij vendi".

Starmer vlerëson se kur të ndodh fundi i luftës në Ukrainë, "nuk mund të jetë thjesht një pauzë e përkohshme përpara se (presidenti rus Vlladimir) Putin të sulmojë përsëri". Ai u shpreh se vendi i tij dhe shtetet evropiane "duhet të rriten në këtë moment", duke shtuar se mbështetja e ShBA-së do të mbetet kritike.

"Një garanci sigurie e ShBA-së është thelbësore për një paqe të qëndrueshme, sepse vetëm ShBA-ja mund ta pengojë Putinin që të mos sulmojë përsëri", shtoi ai.

Starmer tha se do të takohet me presidentin e ShBA-së, Donald Trump në ditët në vijim dhe do të bashkëpunojë me të, bashku me të gjitha vendet e Grupit G7, për të siguruar "marrëveshjen e fortë" që u nevojitet.

"Ne duhet të jemi të qartë se paqja nuk mund të vijë me çfarëdo çmimi. Ukraina duhet të jetë në tryezë në këto negociata, sepse çdo gjë më pak do të pranonte qëndrimin e Putinit se Ukraina nuk është një komb i vërtetë", tha ai.

Starmer shtoi se presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe populli ukrainas kanë demonstruar "rezistencë të jashtëzakonshme" dhe kanë bërë "sakrifica të jashtëzakonshme" në mbrojtje të kombit të tyre.

"Ne nuk mund të kemi një situatë tjetër si Afganistani, ku ShBA-ja negocioi drejtpërdrejt me talebanët dhe ndërpreu kontaktet me qeverinë afgane. Jam i sigurt se presidenti Trump gjithashtu do të dëshirojë ta shmangë këtë", shtoi ai.

Starmer tha se rruga e Ukrainës drejt anëtarësimit në NATO është "e pakthyeshme", duke theksuar se vendet evropiane duhet të rrisin shpenzimet e mbrojtjes dhe të marrin "rol më të madh" brenda aleancës.