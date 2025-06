Institucionet turke vazhdojnë mbështetjen për Forcat e Armatosura të Shqipërisë, përfshirë edhe mësimin e gjuhës turke.

Në aktivitetin e ndarjes së certifikatave për disa ushtarakë, prezantimit të kursit të ri dhe klasës së gjuhës turke ishin të pranishëm ambasadori turk në Tiranë, Tayyar Kağan Atay, koordinatori i Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) në Tiranë, Mustafa Ata, koordinatori i Institutit "Yunus Emre" për Shqipërinë, Oğuzhan Sakoğlu, komandanti i Akademisë së Forcave të Armatosura të Shqipërisë, gjeneralbrigade Bardhyl Nuredinaj, atasheut ushtarak i Türkiyes në Shqipëri, kolonel Tolga Kip, atasheu i arsimit pranë Ambasadës turke në Tiranë, Metin Bulut, dhe zyrtarë të tjerë.

Klasa e gjuhës turke në ambientet e Qendrës së Gjuhëve të Huaja pranë Akademisë së Forcave të Armatosura të Shqipërisë është pajisur nga TIKA, me pajisje të ndryshme si tavolina, karrige dhe monitorë.

Në fjalën e tij gjatë aktivitetit, ambasadori Atay, u shpreh se janë shumë të kënaqur që pjesëtarët e Forcave të Armatosura të Shqipërisë janë të interesuara për të mësuar gjuhën turke.

"Para disa javësh ne përcollëm një formacion (të ushtrisë shqiptare) që do të bashkohet për në operacionin e EUFOR në Bosnjë dhe Hercegovinë, që do të jetë nën komandën turke atje bashkë me ministrat. Aty folëm për pjesëtarët e dy Forcave të Armatosura që do të punojnë krah për krah. Prania e pjesëtarëve të vlefshëm që mësojnë turqisht do të kontribuojë pozitivisht në dialogun dhe komunikimin mes dy Forcave të Armatosura" tha Atay.

"Ndihma e Republikës Turke për ushtrinë shqiptare ka qenë e jashtëzakonshme"

Komandanti i Akademisë së Forcave të Armatosura të Shqipërisë, Nuredinaj, në fjalën e tij falënderoi institucionet turke për ndihmën që ofrojnë për ushtrinë shqiptare.

Ai theksoi se shumë ushtarakë shqiptarë siç është dhe ai vetë kanë ndjekur studimet dhe trajnimet në auditorët e shkollave turke, duke shtuar se "eksperiencën e tyre e kanë sjellë dhe transmetuar në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë".

"Ndihma e Republikës Turke, ndihma e ushtrisë turke për ushtrinë shqiptare ka qenë e jashtëzakonshme në të gjitha aspektet dhe vazhdon me ritme gjithmonë dhe më të larta", u shpreh Nuredinaj.

Ne kuadër të planit të bashkëpunimit ushtarak ndërmjet Ministrisë turke të Mbrojtjes dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë të vitit 2024, katër pjesëtarë të Ushtrisë së Shqipërisë kanë ndjekur kursin e gjuhës turke për të cilët sot u ndanë certifikatat, ndërkohë këtë kurs do ta vazhdojnë edhe katër ushtarakë të tjerë.