Izraeli njofton se ushtria e tij do të mbetet në "zonën tampon" në Liban

"Që nga sot, IDF (ushtria) do të qëndrojë në një zonë tampon në Liban në pesë postblloqe strategjike dhe do të vazhdojë të ndërhyjë me forcë dhe pa kompromis kundër çdo shkeljeje nga Hezbollahu," tha ai në një deklaratë.