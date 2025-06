Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres dënoi “fuqishëm” bastisjen e policisë izraelite në shkollat ​​e drejtuara nga agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) në Kudsin Lindor të pushtuar.

“Sekretari i Përgjithshëm dënon shkeljen e paprekshmërisë së objekteve të Kombeve të Bashkuara në Kudsin Lindor të pushtuar, duke përfshirë qendrën e trajnimit të UNRWA-s dhe përpjekjen për të hyrë me forcë në tri shkolla të UNRWA-s dhe për të kërkuar mbylljen e tyre”, tha zëdhënësi Stephane Dujarric gjatë një konference shtypi.

Sipas dëshmitarëve, policia sulmoi shkollën fillore të Kudsit të drejtuar nga UNRWA-ja në qytetin Silwan dhe mori në pyetje anëtarët e saj drejtues sot.

Bastisjet shënjestruan gjithashtu një shkollë tjetër në lagjen Wadi al-Joz dhe një qendër trajnimi profesional në kampin e refugjatëve Qalandia në Kudsin Lindor të pushtuar.

Komisiari i Përgjithshëm i UNRWA-s, Philippe Lazzarini, në një deklaratë tha se gaz lotsjellës dhe bomba zanore u hodhën gjatë bastisjeve, ndërsa të paktën 350 nxënës dhe 30 punonjës ishin të pranishëm në objekte.

“Përdorimi i gazit lotsjellës dhe bombave zanore në mjediset arsimore ndërsa nxënësit po mësonin është edhe i panevojshëm, edhe i papranueshëm”, tha Dujarric, duke shtuar se incidenti “është shkelje e qartë e detyrimit të Izraelit sipas ligjit ndërkombëtar, duke përfshirë detyrimet në lidhje me privilegjet dhe imunitetet e OKB-së dhe personelit të saj”.

Ai theksoi se “paprekshmëria e objekteve të Kombeve të Bashkuara duhet të respektohet në çdo kohë”.

“Ligji i brendshëm i Izraelit nuk ndryshon detyrimet ligjore ndërkombëtare dhe as nuk mund të japë ndonjë justifikim për shkeljen e tyre”, tha Dujarric.

I pyetur në lidhje me veprimet e mundshme të OKB-së kundër Izraelit në lidhje me bastisjet, Dujarric tha: “Është një situatë në zhvillim”.

“Kolegët tanë në Kuds do të takohen me autoritetet izraelite nesër për të protestuar me forcë për atë që ka ndodhur”, tha ai, duke shtuar se “ajo që është e qartë është se sipas ligjit ndërkombëtar, Izraeli, si fuqi pushtuese, ka përgjegjësinë të marrë përsipër shërbimet arsimore dhe shëndetësore nëse nuk e lejon UNRWA-në ta bëjë këtë”.