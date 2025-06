Presidenti i ShBA-së Donald Trump tha të martën se ai ka dalë "shumë më i sigurt" se një marrëveshje paqeje mund të arrihet për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë pas një raundi fillestar bisedimesh midis zyrtarëve të lartë amerikanë dhe rusë të përfunduar në Arabinë Saudite.

Presidenti i përshkroi diskutimet, të cilat përfshinin Sekretarin e Shtetit Marco Rubio, homologun e tij rus Sergej Llavrov dhe zyrtarë të tjerë të lartë, si "shumë të mira", duke thënë se ai beson se Kremlini "dëshiron të ndalojë barbarizmin e egër" të luftës.

"Është një luftë e pakuptimtë. Nuk duhet të kishte ndodhur kurrë. Nuk do të kishte ndodhur kurrë nëse do të isha president. Dhe është turp ta shohësh", u tha ai gazetarëve në pronën e tij në Mar-a-Lago.

"Unë mendoj se njerëzit do të habiten se sa njerëz, jo vetëm ushtarë, janë vrarë në Ukrainë. Shumë më tepër njerëz nga sa mendoni", shtoi ai.

Komentet erdhën pasi zyrtarët amerikanë dhe rusë u takuan në Arabinë Saudite për bisedimet e para të nivelit të lartë që kur Rusia filloi luftën e saj kundër Ukrainës në shkurt 2022. Bisedimet përfunduan me delegacionet që ranë dakord të mbanin raunde shtesë diskutimesh që synonin përfundimin e luftës dhe përmirësimin e lidhjeve dypalëshe.

Më herët të martën, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy shprehu pakënaqësi për mungesën e përfshirjes së Kievit në bisedime, duke e quajtur atë "një surprizë për ne. Mësuam për këtë nga mediat".

Duke folur së bashku me presidentin turk, Recep Tayyip Erdoğan, Zelenskyy theksoi nevojën që Bashkimi Evropian, Türkiye, Britania e Madhe dhe ShBA-ja të përfshihen në negociatat për të siguruar garanci për luftën Rusi-Ukrainë.

Ai nënvizoi rëndësinë e sigurimit që lufta të përfundojë me një paqe të besueshme dhe të qëndrueshme.

“Nëse këto negociata janë të drejta dhe nëse Ukraina, ShBA-ja dhe Evropa janë në tryezë, këto garanci do të zhvillohen me pjesëmarrjen e të gjitha këtyre vendeve. Sigurisht, Türkiye është në mesin e tyre”, tha ai.

Trump i hodhi poshtë komentet, duke sugjeruar miratimin e tij për zgjedhje të reja në Ukrainë mes raporteve se negociatorët po kërkojnë ta detyrojnë Zelenskyy të mbajë zgjedhje në vendin e shkatërruar nga lufta, si pjesë e çdo marrëveshjeje të mundshme paqeje.

"E dini, kur ata duan një vend në tryezë, mund të thoni se njerëzit duhet, a nuk do të duhej të thoshte populli i Ukrainës, sikur, e dini, ka kaluar një kohë e gjatë që nuk kemi pasur zgjedhje. Kjo nuk është çështje e Rusisë. Kjo është diçka që vjen nga unë dhe vjen nga shumë vende të tjera gjithashtu," tha ai.

Ai më tej mbështeti fuqimisht mundësinë që vendet evropiane të vendosin paqeruajtës në Ukrainë si pjesë e çdo marrëveshjeje të mundshme për t'i dhënë fund luftës së Rusisë në Ukrainë.

"Nëse ata duan ta bëjnë këtë, është mirë. Unë jam i gjithi për këtë. Nëse ata duan ta bëjnë këtë, mendoj se do të ishte mirë," u tha Trump gazetarëve në pronën e tij në Mar-a-Lago. "Nëse kemi një marrëveshje paqeje, mendoj se të kemi trupa atje për nga pikëpamja e Evropës, nuk do të duhet të vendosim asnjë atje sepse jemi shumë larg, por të kemi trupa atje do të ishte mirë. Nuk do ta kundërshtoja fare", tha Trump.