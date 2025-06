Hulumtimi i zhvilluar nga Associated Press (AP) zbuloi se ushtria izraelite ka marrë mbështetje të fortë nga infrastruktura e Microsoft-it dhe OpenAI-s gjatë gjenocidit në Gaza, në të cilin u vranë dhjetëra mijëra civilë dhe pothuajse shkatërruan fizikisht zonën.

Në kuadër të kësaj janë zbuluar gabimet në sistemet e inteligjencës artificiale të përdorura nga ushtria izraelite në gjenocidin e Gazës të cilat mund të kenë çuar në vdekje civile.

Përdorimi i inteligjencës artificiale nga Izraeli në sulmet e tij ndaj Libanit si dhe gjenocidi që ka kryer në Gaza që nga 7 tetori 2023, është kritikuar për "mosdallimin midis objektivave civile dhe ushtarake dhe për përmbajtjen e krimit të luftës".

Mbështetja e kompanive të inteligjencës artificiale me qendër në ShBA vazhdon për Izraelin, i cili më parë është zbuluar se ka përdorur teknologjitë e mbështetura nga inteligjenca artificiale të quajtura "Habsora", "Lavender" dhe "Where is Daddy?" për të "vëzhguar dhe shënjestruar" civilët.

Në hulumtimin e zhvilluar nga AP-ja, pas ekzaminimit të të dhënave të kompanive Microsoft dhe OpenAI dhe si rezultat i bisedimeve me zyrtarë izraelitë, u diskutua dimensioni i përdorimit të inteligjencës artificiale nga ushtria izraelite.

Në hulumtimin në fjalë u zbuluan gabimet që këto sisteme të inteligjencës artificiale mund të kenë shkaktuar vdekjet civile. Autoritetet të cilët thonë se është jashtëzakonisht e vështirë të zbulohet kur sistemet e inteligjencës artificiale që përdoren bashkë me shumë forma të tjera të inteligjencës, përfshirë inteligjencën njerëzore, bëjnë gabime dhe se kjo mund të shkaktojë "vdekje të padrejta".

Ushtria izraelite i përpilon të dhënat me inteligjencë artificiale

Sipas një zyrtari të inteligjencës izraelite që ka folur për AP-në, ushtria izraelite përdor Microsoft Azure për ta përpiluar informacionin e mbledhur përmes "mbikëqyrjes masive" që transkriptohet dhe përkthehet, përfshirë bisedat telefonike, tekstet dhe mesazhet zanore.

Zyrtari thotë se Azure përdoret për të kërkuar në mënyrë të shpejtë termat brenda grumbujve gjigante të teksteve dhe se falë kësaj mund të gjenden edhe personat që i japin njëri-tjetrit udhëzime të rrugëve dhe se me sistemet e inteligjencës artificiale të ushtrisë mund të përcaktohen vendndodhjet e tyre.

Identifikoi nxënësit e shkollës së mesme si "militantë potencialë"

Të dhënat e shqyrtuara nga AP-ja tregojnë se ushtria izraelite që nga 7 tetori 2023, krahas veçorive të përkthimit dhe kthimit të zërit në shkrim, ka përdorur në një mënyrë "intensive" modelet e OpenAI.

Edhe pse ushtria izraelite pretendon se përkthimet e IA-së kontrollohen nga personeli që flet arabisht, një zyrtar izraelit që foli për AP-në tërhoqi vëmendjen se mund të bëhen gabime në situatat kur bëhet fjalë për IA-në.

Zyrtari tha se fjala arabe që përshkruan pjesën e kapjes në tubin e lëshimit të një granate dore me udhëzim raketor është e njëjtë me shprehjen "pagesë" dhe se në një rast, inteligjenca artificiale e ka përkthyer atë gabimisht dhe personi që kontrollonte përkthimin nuk e ka vënë re fillimisht gabimin.

Zyrtari tha se ndonjëherë të dhënat e shtuara në profilet e njerëzve mund të jenë të pasakta dhe se sistemi identifikoi gabimisht rreth 1.000 nxënës të shkollave të mesme si "militantë të mundshëm". Autoritetet tërheqin vëmendjen mbi rrezikun që IA-ja mund të shënojë një shtëpi që i përket dikujt me lidhje me Hamasin që nuk jeton atje dhe ta bëjë atë objektiv.

Përdorimi i inteligjencës artificiale është rritur 200 herë krahasuar me para 7 tetorit

Sipas hulumtimit, përdorimi i inteligjencës artificiale të OpenAI dhe Microsoft nga ushtria izraelite u rrit me gati 200 herë në mars 2024 në krahasim me periudhën para sulmeve të 7 tetorit.

Sasia e të dhënave të ruajtura nga ushtria në serverët e Microsoft-it u dyfishua midis marsit dhe korrikut 2024 duke kaluar 13,6 petabajtë ndërsa përdorimi i këtyre serverëve nga ushtria u rrit me gati dy të tretat në vetëm dy muaj pas 7 tetorit.

Një nga ish-zyrtarët e larta të OpenAI, Heidy Khlaaf, lidhur me hulumtimin tha: "Ky është konfirmimi i parë që kemi marrë se modelet komerciale të AI janë duke u përdorur drejtpërdrejt në luftë".

"Lidhje të ngushta" me Microsoft-in

Të dhënat e AP treguan se modelet e avancuara të inteligjencës artificiale të ofruara përmes platformës cloud të Microsoft "Azure" dhe OpenAI u blenë nga ushtria izraelite.

Në hulumtim vihet në dukje se midis kompanive amerikane të teknologjisë, Microsoft ka "marrëdhënie veçanërisht të ngushtë" me ushtrinë izraelite dhe se kjo marrëdhënie "u rrit" edhe më shumë pas 7 tetorit.

Dokumentet e shqyrtuara nga AP-ja tregojnë se Microsoft nënshkroi kontratë trevjeçare me vlerë 133 milionë dollarë me Ministrinë izraelite të Mbrojtjes në vitin 2021, duke e bërë Izraelin klientin e dytë më të madh ushtarak të kompanisë pas ShBA-së.

Të dhënat zbuluan se një kërkesë për mbështetje teknike iu dërgua Microsoft Azure nga ushtria izraelite rreth dy javë pas 7 tetorit. Kërkesa përfshinte një kërkesë për t'i "shtyrë ndërprerjet e planifikuara të mirëmbajtjes për pjesën e mbetur të vitit, pasi çdo ndërprerje do të kishte ndikim të drejtpërdrejtë në 'sistemet e shpëtimit të jetës'".

Sipas AP-së, gjatë 10 muajve pas 7 tetorit, Microsoft Azure iu përgjigj rreth 130 kërkesave për mbështetje teknike nga ushtria izraelite. Të dhënat e Microsoft-it ruhen në serverë në dy ndërtesa të mëdha të rrethuara me tela me gjemba jashtë Tel Avivit. Microsoft operon një kampus korporativ prej 46 mijë metrash katrorë në qytetin Herzliya, në afërsi të Tel Avivit.