Një raport i përbashkët i Bankës Botërore, OKB-së dhe BE-së vlerëson se rindërtimi i Rripit të Gazës do të kërkojë 53,2 miliardë dollarë gjatë dekadës së ardhshme, duke theksuar dëmin e rëndë ekonomik të luftës gjenocidale të Izraelit në enklavën palestineze.

I titulluar Vlerësimi i Përkohshëm i Dëmtimeve dhe Nevojave të Gazës dhe Bregut Perëndimor (IRDNA), raporti detajonte dëmet e përhapura në pothuajse të gjithë sektorët e ekonomisë palestineze, së bashku me nevojën urgjente për rimëkëmbje dhe rindërtim.

“Vetëm dëmtimet në strukturat fizike vlerësohen në rreth 30 miliardë dollarë,” thuhet në raport, duke shtuar se strehimi ishte sektori më i goditur, duke zënë 53% të dëmeve totale, të ndjekura nga tregtia dhe industria me 20%.

Raporti gjithashtu vuri në dukje se humbjet ekonomike nga reduktimi i produktivitetit, të ardhurat e pashlyera dhe kostot operative vlerësohen në 19 miliardë dollarë, me shëndetin, arsimin dhe tregtinë që mbajnë numrin më të madh.

Sipas raportit, pothuajse i gjithë aktiviteti ekonomik në Gaza ka pushuar, duke bërë që çmimet të rriten me mbi 300% në një vit, me vetëm çmimet e ushqimeve që rriten me 450%.

Ekonomia e Gazës pritet të jetë tkurrur me 83% në vitin 2024, duke ulur kontributin e saj në ekonominë palestineze në vetëm 3%, pavarësisht se është shtëpia e 40% të popullsisë, thotë raporti, duke shtuar se Bregu Perëndimor po përballet gjithashtu me vështirësi ekonomike, me një tkurrje të parashikuar prej 16% këtë vit.

Një marrëveshje armëpushimi midis Izraelit dhe fraksioneve të rezistencës palestineze hyri në fuqi në Gaza më 19 janar, duke ndalur luftën gjenocidale të Izraelit, e cila ka vrarë rreth 48.300 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe e ka lënë enklavën në gërmadha.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi ​​urdhërarrest për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një çështje gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.

Presidenti i ShBA-së Donald Trump ka njoftuar një propozim për të "marrë në dorë" Gazën dhe dislokimin e banorëve të saj palestinezë për ta zhvilluar atë në "Rivierën e Lindjes së Mesme", një ide e refuzuar fuqimisht nga palestinezët, vendet arabe dhe shumë vende perëndimore, të cilët thonë se kjo përbën spastrim etnik.

Egjipti tha se ka përgatitur një plan "gjithëpërfshirës" për ta rindërtuar Gazën pa zhvendosur banorët e saj palestinezë. Kajro është planifikuar të presë një samit urgjent arab më 4 mars për të diskutuar planin që kundërshton propozimin e Trumpit.

Udhëheqësit arabë do të mblidhen në Riad më 20 shkurt për të diskutuar përgjigjen e tyre ndaj planit të propozuar të Trumpit për Gazën dhe për të koordinuar një qëndrim kolektiv arab ndaj nismës së ShBA-së.