Dr. Husam Abu Safiya, drejtori i spitalit Kamal Adwan në Beit Lahia në Rripin verior të Gazës, thotë se nuk i di akuzat e tij apo arsyen e ndalimit të tij.

Deklarata e tij erdhi gjatë një interviste me gazetarin Yossi Eli të Channel 13 të Izraelit, e cila u transmetua të mërkurën në mbrëmje.

Kjo shënoi paraqitjen e parë të Abu Safiyas që nga arrestimi i tij nga ushtria izraelite në dhjetor. Ai u pa në burgun Ofer në Bregun Perëndimor të pushtuar duke u shfaqur me fytyrë të zbehtë dhe me duar dhe këmbë të lidhura me pranga.

Abu Safiya fitoi rëndësi për rolin e tij humanitar gjatë gjenocidit izraelit në Gaza dhe ishte një nga mjekët kryesorë që vazhdoi të punonte nën bombardime për të shpëtuar të lënduarti dhe të plagosurit.

Forcat izraelite e arrestuan atë në fund të dhjetorit pasi sulmuan Spitalin Kamal Adwan, duke e detyruar të dilte me armë pasi spitali u shkatërrua dhe u bë jofunksional.

Ndërsa gjenocidi izraelit u përshkallëzua, Abu Safiya pagoi një çmim të rëndë personal kur djali i tij, Ibrahimi, u vra gjatë një sulmi të ushtrisë izraelite në spital më 26 tetor.

Më 24 nëntor 2024, Abu Safiya u plagos në një sulm ajror izraelit që synonte spitalin, por ai refuzoi të largohej dhe vazhdoi të trajtonte pacientët dhe të plagosurit.

Gjatë intervistës së tij me gazetarin izraelit, ai tha: “Unë fillimisht jam pediatër dhe kam punuar si mjek zëvendësues i përkohshëm në spitalin Kamal Adwan”.

Mjeku palestinez mohoi të kishte parë ose të kishte pasur ndonjëherë ndonjë robër izraelit në spital.

Ai gjithashtu mohoi se militantët palestinezë po trajtoheshin atje, duke thënë se "në fund, unë po jap një mesazh humanitar dhe ata që trajtoheshin në objektin tonë ishin civilë të zakonshëm".

Ebu Safiya përsëriti se nuk e di pse u arrestua apo me çfarë akuzash po përballet, duke thënë "Nuk e di pse jam këtu...nuk e di".

Në një deklaratë të postuar në llogarinë e tij zyrtare X, familja e Abu Safijes iu përgjigj pamjes së tij, të lidhur nga duart dhe këmbët në një burg izraelit.

“Pamjet e transmetuara nga mediat izraelite të babait tonë, Dr. Husam Abu Safiya, drejtorit të spitalit Kamal Adwan, janë një formë tjetër e terrorizmit psikologjik, duke i shtuar torturave që ai ka duruar gjatë dy muajve të fundit”, thuhet në deklaratë.

Ai tha se pamjet “pasqyrojnë shtrembërim të qartë mediatik përmes manipulimit dhe ndryshimit të deklaratave të tij”.

“Kur u pyet për të burgosurit izraelitë, ai u përgjigj se është pediatër. Megjithatë, përgjigja e tij u riformulua dhe u shtrembërua qëllimisht, pavarësisht se ai mohoi plotësisht të gjitha akuzat e bëra kundër tij”, shtoi ajo.

“Ne, familja e Dr. Husam Abu Safija, refuzojmë çdo media që publikon videon pa adresuar terrorizmin psikologjik të përfshirë dhe duke ekspozuar manipulimin e deklaratave të tij,” pohoi familja.

“Pamja e babait tonë të prangosur dhe të paaftë për të lëvizur duhet të nxisë veprime të menjëhershme dhe të vazhdueshme për të siguruar lirimin e tij të menjëhershëm”, shtohet në deklaratë.

Të shtunën, gazeta izraelite Yedioth Ahronoth raportoi se Abu Safiya është ndër të burgosurit palestinezë që do të lirohen si pjesë e fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit dhe shkëmbimit të të burgosurve midis Izraelit dhe grupit palestinez Hamas.