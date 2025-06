Bashkimi Evropian nuk do të ketë "zgjidhje tjetër veçse të përgjigjet me vendosmëri dhe me shpejtësi" nëse ShBA-ja vendos tarifa për mallrat e bllokut, ka thënë komisari evropian për tregtinë dhe sigurinë ekonomike.

"Nëse ShBA-ja vendos tarifa për produktet e BE-së, kjo do të krijonte barriera të panevojshme për eksportet evropiane, duke dëmtuar bizneset dhe punëtorët nga të dyja palët. Prandaj, për t'i mbrojtur interesat evropiane, ne nuk do të kemi zgjidhje tjetër veçse të përgjigjemi me vendosmëri dhe shpejtësi", tha Maros Sefcovic gjatë një fjalimi në Institutin Amerikan të Sipërmarrjes në Uashington.

Sefcovic theksoi lidhjet e thella ekonomike midis BE-së dhe ShBA-së, duke e përshkruar marrëdhënien si "vetë përkufizimi i një partneriteti të favorshëm dhe nuk ka asgjë të padrejtë në lidhje me të".

Ai përmendi shembuj të shumtë të tregtisë me përfitim të ndërsjellë, nga "Boeing" dhe "Airbus" tek mbështetja e industrisë së gjysmëpërçuesve të ShBA-së në teknologjinë e bërë nga BE-ja. "BE-ja është partneri më i rëndësishëm tregtar i ShBA-së", tha ai.

"Gjatë dekadës së fundit, tregtia dypalëshe BE-ShBA në mallra dhe shërbime është dyfishuar, duke tejkaluar 1,7 trilion dollarë në vitin 2023", theksoi Sefcovic.

"Së bashku, ne përfaqësojmë gati 30 për qind të tregtisë globale me shkëmbime ditore me vlerë mbi 4,5 miliardë dollarë", shtoi ai.

Duke kërkuar dialog konstruktiv për të shmangur "dhimbjen e panevojshme të masave dhe kundërmasave", komisari i BE-së ripohoi angazhimin e BE-së për tregtinë e lirë dhe të drejtë.

"Tregtia nuk është luftë. Është një aleancë ekonomike nga e cila përfitojnë të dyja vendet", tha ai.