Shkalla e vdekjeve nga kanceri në Mbretërinë e Bashkuar është 60 për qind më e lartë në mesin e njerëzve që jetojnë në zonat më të varfra krahasuar me ata në rajonet më të pasura, sipas një analize të re nga Cancer Research UK të premten.

Gjetjet e bamirësisë zbulojnë një pabarazi të madhe, me 28.400 vdekje shtesë nga kanceri çdo vit të lidhura me privimin, ekuivalente me 78 vdekje shtesë çdo ditë.

Për të gjitha kanceret e kombinuara, shkalla e vdekshmërisë në zonat më të varfra është 337 vdekje për 100.000 njerëz, krahasuar me 217 vdekje për 100.000 në zonat më të pasura, duke i bërë ato gati 1,6 herë më të larta.

Kanceri i mushkërive është shkaku kryesor i këtyre vdekjeve, me shkallë të vdekshmërisë gati tre herë më të larta në zonat më të varfra.

Raporti thekson duhanin si kontribuuesin më të madh të kancerit, me normat e pirjes së duhanit në komunitetet më të varfra të paktën tri herë më të larta se në më të pasurit.

Organizata bamirëse gjeti gjithashtu dallime të mëdha në qasjen në kujdesin ndaj kancerit. Pacientët në zonat më të varfra të Anglisë kanë deri në një të tretën më shumë gjasa të presin mbi 104 ditë për trajtim pas një referimi urgjent.

Përveç kësaj, ata kanë 50 për qind më shumë gjasa për t'u diagnostikuar pas paraqitjes së simptomave si një rast urgjent, sesa përmes metodave të mëhershme të zbulimit.

Dr. Ian Walker, drejtor ekzekutiv i politikave dhe informacionit në Cancer Research UK, i përshkroi gjetjet si "tronditëse dhe të papranueshme".

“Askush nuk duhet të jetë në rrezik më të madh për të vdekur nga kjo sëmundje shkatërruese thjesht për shkak të vendit ku jeton. Këto shifra janë tronditëse dhe të papranueshme – por më e rëndësishmja, ato janë të shmangshme.”

Organizata bamirëse i kërkoi qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të ndërmarrë veprime urgjente për të trajtuar këto pabarazi shëndetësore duke investuar në parandalimin, diagnostikimin e hershëm dhe aksesin në kohë në trajtim, veçanërisht në zonat e privuara.