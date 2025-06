Presidenti i ShBA-së Donald Trump pretendoi sot se plani i tij për ta marrë kontrollin e Rripit të Gazës “vërtet funksionon”, por tha se nuk do ta imponojë atë.

“Do t'ju them se si duhet bërë, është plani im. Mendoj se ky është plani që funksionon me të vërtetë. Por, nuk po e detyroj. Thjesht do të rri mbrapa dhe do ta rekomandoj”, tha Trump në një intervistë me Brian Kilmeade të Radios Fox News.

Trump shprehu habi për kundërshtimin e Jordanisë dhe Egjiptit ndaj propozimit të tij për Gazën, duke deklaruar: “Ne i paguajmë Jordanisë dhe Egjiptit miliarda dollarë në vit dhe u habita pak që ata thanë një gjë të tillë”.

Ai gjithashtu pohoi se nëse popullit të Gazës do t’i jepej zgjedhje midis jetesës në enklavë ose “të jetuarit në një komunitet të mirë”, ata do të shkonin.

“Është një vend i mrekullueshëm”, tha ai për Gazën, duke shtuar: “Unë nuk e di pse Izraeli hoqi dorë ndonjëherë nga ajo. Pse hoqën dorë nga ajo?”.

Presidenti amerikan ka bërë thirrje në mënyrë të përsëritur që ShBA-ja të “marrë përsipër” Gazën dhe të zhvendosë popullsinë e saj për ta rizhvilluar enklavën në atë që ai e ka quajtur “Riviera e Lindjes së Mesme”.

Ideja është hedhur poshtë fuqishëm nga bota arabe dhe kombe të tjera, të cilat kanë thënë se kjo përbën spastrim etnik.