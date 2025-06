Këshilli Federal i Zvicrës tha se grupi terrorist PKK organizon rreth gjashtë kampe trajnimi në Zvicër çdo vit, gjë që është në përputhje me gjetjet e Raportit të Sigurisë 2024, i cili zbuloi aktivitetet e fshehta të PKK-së.

Vërejtjet e këshillit erdhën të enjten, në përgjigje të një hetimi nga parlamentarja Jacqueline de Quattro në lidhje me aktivitetet e grupit terrorist brenda vendit.

Në hetimin e saj, de Quattro tha se kërcënimi i terrorizmit në vend "mbetet i lartë" dhe i shtroi tri pyetje Këshillit Federal: si e vlerësojnë ata praninë e PKK-së në Zvicër, numrin e kampeve të trajnimit të organizuara nga PKK-ja dhe nëse është zhvilluar një strategji për ta adresuar këtë kërcënim në zhvillim.

Pyetjet e saj citonin raportin e sigurisë të botuar në fund të tetorit nga Shërbimi Federal i Inteligjencës, duke zbuluar se PKK-ja angazhohet në aktivitete të fshehta, duke përfshirë propagandën, rekrutim dhe kampe trajnimi, si në Zvicër ashtu edhe gjetkë në Evropë.

PKK-ja thuhet se indoktrinon të rinjtë, rekruton njerëz për të shërbyer si kuadro të ardhshme dhe herë pas here bashkëpunon me grupe të dhunshme ekstremiste të krahut të majtë, tha ajo.

Raporti vuri në dukje se aktivitetet e grupit terrorist PKK mund të përshkallëzohen si përgjigje ndaj përkeqësimit të kushteve në veri të Sirisë dhe të Irakut, ose incidenteve të pazakonta që përfshijnë grupin. Misionet diplomatike turke, qendrat kulturore dhe xhamitë në Zvicër u identifikuan si objektiva të mundshëm në raport.

Në përgjigjen e tyre, Këshilli Federal deklaroi: "Në Zvicër, PKK-ja mbledh para dhe kryen aktivitete propagandistike si dhe kampe trajnimi", duke theksuar se këto kampe përdoren për të "indoktrinuar të rinjtë dhe për të rekrutuar individë si kuadro të ardhshme dhe/ose për operacione të vijës së parë kundër ushtrisë turke".

Këshilli pranoi se kampet fokusohen në edukimin ideologjik dhe nuk ofrojnë trajnime për militantizëm.

Për numrin e kampeve, thuhet se “numri i saktë i kampeve që janë zhvilluar nuk mund të jepet” pasi “ato kryhen në mënyrë klandestine dhe nuk mund të dallohen gjithmonë qartë nga ngjarjet e tjera”.

"Shërbimi Federal i Inteligjencës supozon se ka rreth gjashtë kampe të tilla në vit," tha këshilli.

"Me situatën e re në Siri, (ka të ngjarë) të çojë në rritjen e aktivizmit të PKK-së në Zvicër, por kjo vështirë se do të shoqërohet me akte dhune," tha ai.

Në adresimin e kërcënimit të paraqitur nga PKK-ja, këshilli pohoi se Shërbimi Federal i Inteligjencës monitoron rreziqet e mundshme dhe zbaton masa parandaluese për të mbrojtur sigurinë e Zvicrës.

"Përveç kësaj, për të ruajtur sigurinë e brendshme ose të jashtme të Zvicrës, policia federale lëshon vazhdimisht masa parandaluese policore (veçanërisht ndalimet e hyrjes) kundër njerëzve që i përkasin ose i përkisnin PKK-së, me kusht që të plotësohen kushtet (provat konkrete dhe aktuale që sugjerojnë se personi në fjalë përbën një kërcënim për sigurinë e brendshme ose të jashtme të Zvicrës) dhe se masa vërtetohet të jetë proporcionale.