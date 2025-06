Ndërsa Izraeli përgatitej të lironte një grup të burgosurish palestinezë si pjesë e marrëveshjes së armëpushimit të Gazës me Hamasin të shtunën, forcat e tij kryen një seri bastisjesh në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar duke synuar shtëpitë palestineze dhe duke kërcënuar familjet e atyre që pritet të lirohen, thanë burimet dhe dëshmitarët.

Në Nablus, në veri të Bregut Perëndimor, buldozerët dhe automjetet ushtarake izraelite sulmuan qytetin Yasid.

Një shtëpi u bombardua me një mjet shpërthyes, por nuk raportohet për të lënduar. Forcat izraelite më pas bastisën strukturën, arrestuan një palestinez dhe gruan e tij dhe sekuestruan automjetin e tyre, sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa.

Në Betlehem, forcat bastisën kampet e refugjatëve Aida dhe Azza, duke synuar shtëpitë e dy të burgosurve, Jawad Jawarish dhe Ahmed Al-Azza, të cilët pritet të lirohen si pjesë e marrëveshjes.

Në Hebron, forcat izraelite hynë në qytetin Ash-Shuyukh, në pjesën verilindore të provincës. Ata bastisën gjithashtu shtëpinë e të burgosurit Musa Muhammad Abdullah Halaika, i cili gjithashtu pritet të lirohet.

Inkursionet dhe ndalimet e ushtrisë izraelite u shtrinë edhe në Ramallah, ku u bastisën shtëpitë e disa të burgosurve të tjerë që do të liroheshin.

Sulmet izraelite vijnë pasi Brigadat Al-Kassam liruan dy robër izraelitë, Tal Shoham dhe Avera Mengistu, nga Rafah në Gazën jugore. Katër robër të tjerë izraelitë do të lirohen në Nuseirat, pjesa qendrore e Rripit të Gazës më vonë të shtunën.

Në këmbim, Izraeli do të lirojë 602 të burgosur palestinezë, duke përfshirë 50 me burgim të përjetshëm dhe 60 me burgim të gjatë.

Ndërkohë, 47 të burgosur që u arrestuan sërish pasi u liruan në marrëveshjen e Shalit të vitit 2011 do të lirohen së bashku me 445 të burgosur nga Gaza që u ndaluan pas 7 tetorit 2023.

Marrëveshja e armëpushimit hyri në fuqi muajin e kaluar, duke ndalur luftën gjenocidale të Izraelit, e cila ka vrarë më shumë se 48.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe e ka lënë enklavën në gërmadha.