Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, Holta Zaçaj, ka mbajtur një konferencë për mediat në lidhje me prezantimin e raportit vjetor të veprimtarisë së institucionit për vitin 2024, duke u fokusuar në disa çështje.

Zaçaj theksoi se viti 2024 ishte një vit dinamik për Gjykatën Kushtetuese, sipas saj, i shenjuar nga dedikimi për ruajtjen dhe garantimin e parimeve të shtetit të së drejtës dhe të demokracisë.

"Në përmbushje të misionit të saj për të mbrojtur Kushtetutën, Gjykata Kushtetuese adresoi një sërë çështjesh, ku u riafirmua roli i pazëvendësueshëm në interpretimin përfundimtar të normave kushtetuese, zgjidhjen e konflikteve të kompetencave apo kontrollin e pajtueshmërisë me Kushtetutën të ligjeve dhe akteve të tjera normative, duke garantuar në këtë mënyrë rendin kushtetues", tha ajo.

Zaçaj theksoi se gjykata dëshmoi se është një "Gjykatë e Qytetarëve", duke shtuar se ndryshoi qasjen e saj në disa aspekte, sipas saj, duke synuar të sigurojë jo vetëm aksesin e qytetarëve përmes ankimit kushtetues individual, por edhe të zgjerojë hapësirën e mbrojtjes së tyre kushtetuese.

Zaçaj u shpreh se gjatë vitit 2024 ishin për shqyrtim gjithsej 520 kërkesa, nga të cilat gjykata shqyrtoi 408 kërkesa me vendime të arsyetuara.

"Në ushtrim të kompetencës për kontrollin e pajtueshmërisë me Kushtetutën të marrëveshjeve ndërkombëtare, një çështje me mjaft rëndësi ka qenë ajo e kontrollit paraprak (përpara ratifikimit) të Protokollit të Migracionit me Italinë. Në përfundim të shqyrtimit të çështjes Gjykata lejoi ratifikimin e protokollit nga Kuvendi, pasi arriti në përfundimin se ai nuk ndryshon apo cakton kufij të rinj territorialë të Shqipërisë, nuk krijon të drejta dhe liri themelore të reja kushtetuese, nuk sjell kufizime shtesë në ato ekzistuese. Gjithashtu, shteti shqiptar vazhdon të ushtrojë juridiksionin e tij pavarësisht juridiksionit të shtetit italian i cili shtrihet mbi çështje të azilit", tha ajo.

Sipas saj, gjykata pati në fokus edhe përmbushjen e objektivave të saj strategjikë, "me qëllim dhënien e një drejtësie kushtetuese funksionale, me integritet dhe transparencë".

Zaçaj shtoi ndër të tjera se në kapitullin për Shqipërinë të raportit "Sundimi i ligjit 2024" të Komisionit Evropian, Gjykata Kushtetuese ka marrë vlerësime pozitive, "duke u konsideruar si efektive në ruajtjen e kontrollit dhe balancës mes organeve të pushteteve".