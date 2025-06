Ka përfunduar prodhimi i qilimave të endur në qytetin Gaziantep në Türkiye, për xhaminë historike Emevite në kryeqytetin e Sirisë, Damask.

Prodhuesit e qilimave të Gaziantepit pas marrjes së lejeve të nevojshme ndërmorën veprime për t'i rinovuar tapetët e xhamisë historike Emevite, për të cilën punët e mirëmbajtjes dhe riparimit filluan pas përmbysjes së regjimit 61-vjeçar Baath në Siri më 8 dhjetor 2024.

Tapetët mbi të cilat janë përdorur motive tradicionale, u prodhuan në afërsisht 2 muaj, përfshirë edhe fazën e përgatitjes.

- Tapetët e parë të përgatitur u shtruan në xhami

Kryetari i Shoqatës së Eksportuesve të Tapetëve të Anadollit Juglindor, Zeynal Abidin Kaplan, tha për AA-në se procesi ka nisur nën drejtimin e kryetares së Bashkisë Metropolitane, Fatma Şahin.

Duke thënë se prodhuesit e qilimave në qytet kanë një kontribut të madh për prodhimin e tapetëve, Kaplan tha se tapetët janë prodhuar në një fabrikë.

"Tapetët e parë që ishin gati u dërguan në Damask pak më parë dhe u vendosën në xhami", tha Kaplan i cili shtoi se prodhimi ka përfunduar dhe se tapetët e tjerë do t'i dërgojnë sot me kamion në Damask.

- "Duhej të bënim një qilim të denjë për Damaskun dhe e bëmë"

Kaplan tha se ndryshimi i qilimave të Xhamisë Emevite ka bërë ata krenarë.

"Duhet të bënim një qilim të denjë për Damaskun. Tapetët normalë nuk janë të përshtatshëm për këtë vend. Ne duhej të bënim një qilim nga një lesh i veçantë me motive të veçanta dhe e bëmë. Ne prodhuam 5.500 metra katrorë qilim dhe po aq izolues poshtë tij. Tapetet tona do të shtrohen para Ramazanit dhe ky qilim që kemi prodhuar me lesh të veçantë do të qëndrojë atje për vite. Veçoria e këtij leshi është se nuk prishet, nuk ka erë dhe nuk digjet", thekson Kaplan.

Më tej, ai vuri në dukje se pasi të shtrohen qilimat, ata do të shkojnë në Damask me një delegacion dhe do të falin namazin e parë të teravive në xhaminë Emevite.

- Xhamia Emevite

Xhamia Emevite në Damask u ndërtua nga Kalifi Emevit Al-Walid në vitin 715.

Xhamia e cila ruan rëndësinë e saj si qendër fetare dhe kulturore, është restauruar shumë herë gjatë historisë.