Tanku i parë luftarak Altay i prodhuar në vend i Türkiyes, i prodhuar nga BMC, do të hyjë në inventarin e ushtrisë turke në vitin 2025.

Haluk Gorgun, kreu i Presidencës së Industrive të Mbrojtjes të Türkiyes (SSB), njoftoi të hënën se aktivitetet e ndërtimit për automjetin e blinduar, si dhe prodhimi i motorit dhe transmetimit të energjisë, po vazhdojnë me shpejtësi.

"Këtë vit, siç ishte premtuar, ne do t'i dorëzojmë tanket tona të para të prodhimit në masë në ushtrinë tonë heroike. Planet tona aktuale janë të hapim objektin tonë në gusht dhe të fillojmë dhe të vazhdojmë procesin për prodhimin e të gjitha mjeteve tona të blinduara," tha ai.

Pas dorëzimit të tre tankeve ALTAY në 2025, SSB synon të dorëzojë 85 tanke në konfigurimin T1: 11 vitin e ardhshëm, 41 vitin e ardhshëm dhe 30 vitin pasardhës. Gjithsej 165 tanke pritet të dorëzohen në vitin 2028.

Gorgun tha se Türkiye është në një pozicion për t'u vlerësuar në botë për sa i përket automjeteve tokësore dhe se më shumë se 4,500 automjete të blinduara janë dorëzuar në rreth 50 vende.

"Ne vazhdojmë përpjekjet tona për të rritur shkallën e lokalizimit dhe nacionalizimit," shtoi ai.

Mjetet e blinduara të gjeneratës së re të industrisë turke të mbrojtjes PARS ALPHA 8×8 dhe 6×6 do të hyjnë gjithashtu në inventarin e Forcave të Armatosura Turke për herë të parë.

Sipas një deklarate nga FNSS, firma e mbrojtjes dhe SSB nënshkruan kontratën për "Projektin e Automjeteve të Gjeneratës së ardhshme" të hënën.

FNSS do të dorëzojë variantet PARS ALPHA 8x8 Anti-Armor Squad dhe Armored Recovery në fazën e parë të kontratës dhe variantet e postës komanduese PARS ALPHA 6x6 me katër pajisje të ndryshme misioni.

PARS ALPHA u zhvillua me përvojën dhe arritjet 35 vjeçare të FNSS si automjeti i gjeneratës së pestë në familjen e produkteve PARS.

Automjeti ofron lëvizshmëri të avancuar “nëpër të gjithë terrenin dhe çdo kusht moti (me) sistemin e tij inovativ me lëvizje me të gjitha rrotat, kontrollin e lartësisë së udhëtimit dhe sistemin e drejtimit me të gjitha boshtet”.

Kapaciteti i tij i lartë mbajtës mundëson që automjeti të integrohet lehtësisht me sisteme të ndryshme dhe konfigurimi 8x8 është i përshtatshëm për logjistikën moderne ushtarake.