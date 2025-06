Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka bërë të ditur sërish se pushtimi izraelit në jug të Sirisë do të jetë i përhershëm.

Nëpërmjet një video-konference në një program të organizuar nga Komiteti i Veprimit Politik Amerikano-Izraelit (AIPAC) në Washington, Netanyahu u shpreh se "Ushtria izraelite do të qëndrojë në majën e malit Hermon (Jabal al-Sheikh) në Siri".

Ai theksoi se do të vazhdojnë të qëndrojnë në "zonën tampon" ngjitur me rajonin ndërsa pretendon se nuk do të lejojnë praninë e ushtrisë siriane në jug të Damaskut.

Më tej Netanyahu ka pretenduar se rajoni do të çmilitarizohet.

"Aleanca ShBA-Izrael nuk ka qenë kurrë më e fortë"

Duke kujtuar takimin e tij me presidentin amerikan Donald Trump, Netanyahu tha se takimi në fjalë ishte takimi më i rëndësishëm që ai ka patur me një president të ShBA-së. "Aleanca ShBA-Izrael nuk ka qenë kurrë më e fortë", tha ai.

Netanyahu falënderoi presidentin amerikan Trump për sigurimin e shitjeve të reja të armëve ndaj Izraelit.

Duke iu referuar sulmeve të ushtrisë izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, Netanyahu bëri të ditur se ata do të vazhdojnë të qëndrojnë në kampet e refugjatëve palestinezë në rajon dhe dha mesazhin se sulmet do të jenë afatgjata.

Lidhur me pushtimin izraelit në Siri, Netanyahu përdori deklaratën e njëjtë që dha gjatë një ceremonie diplomimi ushtarak, ku ai mori pjesë më 23 shkurt.

Populli sirian ka protestuar në pjesë të ndryshme të vendit kundër deklaratave të Netanyahut.