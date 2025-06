Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka deklaruar se nuk ka shanse që të bien dakord me Serbinë se cila do të jetë e ardhmja e Kosovës.

Në një intervistë për një televizion grek, Rama ka folur për disa çështje, përfshirë marrëdhëniet Shqipëri-Greqi, marrëdhëniet me Serbinë, luftën Rusi-Ukrainë, Bashkimin Evropian (BE) dhe integrimin e Shqipërisë në BE.

"Serbia është këtu, është në rajon dhe ka lidhje me vëllezërit tanë në Kosovë dhe është e rëndësishme për marrëdhënien tonë. Pas 68 vjetësh unë vizitova Beogradin. Ne e kemi këtë mosmarrëveshje. Nuk ka shans që ne të biem dakord se cila është e ardhmja e Kosovës, por nga ana tjetër kjo nuk duhet të jetë arsye për të bërë shumë gjëra të tjera”, tha Rama.

Duke folur për marrëdhëniet shqiptaro-greke, Rama tha se sfida është ta shohësh historinë me sytë e së ardhmes dhe jo të ardhmen me sytë e historisë.

"Marrëdhëniet (Shqipëri-Greqi) tani janë mirë, gjithmonë mund të jenë shumë më mirë. Për një farë kohe ishin keq, për një çështje që ishte shumë shumë e rëndësishme për palën greke, ndërsa për ne ishte thjeshtë një mes shumë çështjesh, por jemi në rregull tani”, tha Rama, duke iu referuar çështjes së Alfred Belerit, i cili aktualisht është anëtar i Parlamentit Evropian si përfaqësues i Greqisë dhe që u dënua në Shqipëri për veprën penale "korrupsioni aktiv në zgjedhje".

Rama theksoi se përcaktimi i zonave detare me Greqinë është një çështje tjetër që duhet të zgjidhin.

"Donim që të ecnim përpara me disa çështje të mbetura pezull. Për ne është shumë e rëndësishme t’i jepet fund ligjit absurd të luftës. Ligjërisht jemi në luftë. Jo, nuk është shfuqizuar dhe duhet të shfuqizohet. Ajo çfarë ka ndodhur është se kemi nënshkruar një traktat miqësie, por ligji është në fuqi", tha Rama.

Kujtojmë se disa vite më parë Shqipëria dhe Greqia u dakorduan që t'i drejtohen drejtësisë ndërkombëtare për ta zgjidhur çështjen e kufizimit të zonave detare mes dy vendeve.

"Unë drejtoj një qeveri që në programin e vet që kur ishim në opozitë e ka shprehur qartë që politika jonë e jashtme, një prej shtyllave të saj është trekëndëshi i partneritetit strategjik me Italinë, Türkiyen dhe Greqinë. Greqia është partner strategjik, duam të jemi shumë pranë e të bëjmë shumë më tepër”, tha ndër të tjera Rama.

Rama tha se Evropa është projekti më i mrekullueshëm i njerëzimit kur vjen fjala për mënyrën se si njerëzit mund të organizohen dhe se si përmes politikës mund të ndërtohet diçka e jashtëzakonshme.

"Por, kështu siç është, Evropa ngjan me një pacient me 27 mjekë. Nëse nuk ndryshon situata mund të bëhet më e vështirë për Evropën", shtoi ai.

I pyetur se cili është qëndrimi i tij rreth bisedimeve ShBA-Rusi për luftën në Ukrainë, pa pjesëmarrjen e Ukrainës dhe BE-së, Rama tha: “Mendoj se jetojmë në kohëra revolucionare. Ajo që po ndodh ka tiparet e një revolucioni. Ne duhet të jetojmë me të, të reagojmë ndaj kësaj, të mos ankohemi e të mos mendojmë se 'status quo'-ja me të cilën jemi mësuar mund të na ndihmojë”.