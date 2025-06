Me vendosjen e kurorave me lule dhe homazheve në monumentin e ish-presidentit të Maqedonisë së Veriut, Boris Trajkovski, sot është shënuar 21-vjetori i aksidentit të tij në Rotimlje të Mostarit në Bosnjë e Hercegovinë, ku ai humbi jetën së bashku me delegacionin tetë anëtarësh të kabinetit të tij.

Në ceremoninë e vendosjes së kurorave me lule dhe homazheve ndaj ish-presidentit Trajkovski dhe anëtarëve të kabinetit të tij, që u mbajt në varrezat e qytetit në Butel, ndër të pranishmit ishte edhe presidentja Gordana Siljanovska-Davkova, zyrtarë të kabinetit qeveritar, anëtarë të familjes së ish-presidentit Trajkovski, si dhe shumë qytetarë.

Ceremoni për përkujtimin e ish-presidentit Trajkovski është mbajtur edhe në Strumicë, respektivisht në vendlindjen e presidentit të ndjerë si dhe në Rotimlje afër Mostarit, vendi ku ndodhi aksidenti.

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, ka kujtuar ish-presidentin përmes një postimi në rrjetet sociale, duke theksuar se Trajkovski do të mbahet mend për "përkushtimin, qetësinë dhe vendosmërinë e tij në momentet më të vështira për vendin".

"Maqedonia atëkohë humbi një burrë shteti me vizion, një lider që besonte në pajtim, stabilitet dhe të ardhmen evropiane të atdheut. Lavdi të përhershme për të. Maqedonia nuk do ta harrojë kurrë", shkroi Mickoski.

Më 26 shkurt të vitit 2004, ish-presidenti Trajkovski, së bashku me delegacionin e tij, në udhëtimin e tij për të marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare në Mostar humbi jetën.

Sipas hetimeve të kryera nga autoritetet e Bosnjë e Hercegovinës dhe Maqedonisë së Veriut, shkaku i aksidentit ishin "gabimi procedural i ekipit të pilotëve gjatë aterimit në aeroportin e Mostarit, e cila ka çuar deri tek ajo që aeroplani të godasë kodrën Matiq" pranë fshatit Rotimlje.