Ministrja e Jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, ka propozuar krijimin e një "fondi evropian të mbrojtjes" për t'i forcuar aftësitë e sigurisë dhe parandalimit të kontinentit evropian.

Në një deklaratë me shkrim Baerbock vuri në dukje se paqja mund të arrihet vetëm me një Evropë të fortë dhe një Ukrainë të fortë dhe të lirë. "Përndryshe (presidenti rus Vlladimir) Putin do ta çojë luftën edhe më tej, edhe tek ne këtu. Ne ende nuk e dimë nëse mund t'u besojmë apo jo miqve tanë amerikanë për mbrojtjen tonë", tha Baerbock.

"Evropianët duhet ta marrin përgjegjësinë për sigurinë e tyre dhe ta rrisin kapacitetin parandalues ​​të Evropës me të gjitha mjetet që kanë në dispozicion. Ne nuk duhet ta nënvlerësojmë imperializmin agresiv të Putinit. Nëse Evropa është e dobët, trupat e Putinit do të jenë në vendet baltike ose në Poloninë tonë fqinje shumë më shpejt sesa mund ta imagjinojmë sot", tha ajo.

Kryediplomatja gjermane potencoi se do të ishte hap i rëndësishëm për t'i lejuar vendet anëtare të Bashkimit Evropian (BE) të rrisin më tej shpenzimet e tyre të mbrojtjes.

"Megjithatë, kjo nuk do të mjaftonte, veçanërisht për vendet me borxh të lartë publik dhe pak hapësirë ​​për manovrim financiar në buxhetet e tyre. Kjo është arsyeja pse ne kemi nevojë për një fond evropian të mbrojtjes që i përshtatet sfidave", tha Baerbock.

Ajo gjithashtu bëri thirrje që furnizimet e përbashkëta në BE të bëhen më strategjike dhe bashkëpunimi në industrinë evropiane të mbrojtjes të rritet më tej.

"Vetëm një Evropë e fortë dhe mbi të gjitha me vetëbesim mund të mbijetojë në këtë botë të re", tha Baerbock e cila shtoi se në këtë kontekst, presidenti francez Emmanuel Macron ka shprehur qartë interesat e Evropës në Uashington dhe në të njëjtën kohë tha se evropianët kanë dhënë kontribut të rëndësishëm për sigurinë transatlantike.