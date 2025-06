Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se Kievi nuk do të pranonte as "10 centë shlyerje borxhi" në marrëveshjen e tij me ShBA-në.

"Pyetja nuk është se ne jemi mosmirënjohës. Ne jemi mirënjohës. Por nëse marrëveshja tjetër thotë se ndihma e re nuk do të jetë falas, unë nuk do të luaj", tha ai.

Ai gjithashtu mohoi pretendimet se marrëveshja për burimet minerale përfshin ndonjë borxh masiv.

"Nuk ka borxh 500 miliardë dollarë, 350 miliardë dollarë, 100 miliardë dollarë. Kjo do të ishte e padrejtë për ne", tha ai.

Zelenskyy konfirmoi se marrëveshja nuk kërkon ratifikim dhe theksoi rëndësinë e ruajtjes së fuqisë ushtarake të Ukrainës. "Unë do ta mbaj ushtrinë ashtu siç është sepse është garancia më e mirë e sigurisë", tha ai.

Ai vuri në dukje se marrëveshja përfshin "të paktën një përmendje" të garancive të sigurisë për Ukrainën në pikën e dhjetë, duke shtuar: "Zyrtarët më informuan dhe është aty. Kjo është e rëndësishme".

I pyetur për një udhëtim të mundshëm në ShBA të premten, ai tha se shpreson të takohet me presidentin amerikan Donald Trump në Washington. "Kishte ftesë. Zyrat janë duke punuar. Presim të shohim se kur dhe çfarë", tha ai.

Zelenskyy tha se marrëveshja mund të jetë një sukses i madh ose të kalojë pa u vënë re, por shtoi se "një sukses i madh varet nga biseda me Trumpin".

Ai nuk e ka shqyrtuar versionin përfundimtar të marrëveshjes, por tha se zyrtarët ukrainas e shohin atë pozitivisht.

"Ata thonë se mund të funksionojë. Nuk e kam parë ende versionin përfundimtar, por çështjet kryesore që ngrita janë aty. Të dyja ekipet, ukrainase dhe amerikane, kanë punuar mirë", tha ai.