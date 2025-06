Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve (QNR) ka nisur të mërkurën pasdite numërimi i votave të diasporës, më konkretisht votat e shtetasve kosovarë që votuan në përfaqësitë diplomatike, një ditë para ditës së rregullt të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka bërë të ditur se mbi 15 mijë shtetas të Kosovës kanë votuar nëpër përfaqësitë diplomatike.

Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Valmir Elezi, me rastin e fillimit të numërimit të këtyre votave, tha se më 8 shkurt 2025 është votuar në 30 përfaqësi diplomatike me gjithsej 43 vendvotime.

“Sipas të dhënave, nga 20.324 votues të regjistruar kanë votuar 75,57 për qind e tyre apo 15.352 shtetas të Kosovës që gjatë regjistrimit kishin përzgjedhur këtë mënyrë të votimit. Votimi më 8 shkurt ishte i organizuar në 16 ambasada dhe 14 konsullata në 19 shtete të ndryshme”, ka thënë ai.

Elezi tutje ka thënë se pas përfundimit të numërimit të votave nga përfaqësitë diplomatike, planifikohet nisja e numërimit të votave me postë.

“Sipas të dhënave, pas procesit të vlerësimit, janë aprovuar më shumë se 63 mijë zarfe të supozuara me fletëvotime që do të numërohen këtu në QNR”, theksoi Elezi.

Elezi tha se pas përfundimit të fletvotimeve që kanë ardhur nga jashtë Kosova, në proces do të përfshihen edhe votat me kusht, për të cilat është votuar në 56 vendvotime, më 9 shkurt.

Sot gjatë ditës, përfundimin e procesit të numërimit të votave e paralajmëroi kryeministri Albin Kurti, i cili tha se rezultatet finale pritet të dalin javën e ardhshme.

Sipas rezultateve preliminare, Lëvizja Vetëvendosje është partia më e votuar me 40,8 për qind të votave, pasur nga Partia Demokratike me 22,05 për qind, Lidhja Demokratike me 17,64 për qind dhe koalicioni AAK-Nisma me 7,46 për qind.

Votat e numëruara ditëve në vijim nuk pritet ta ndryshojnë radhitjen e partive, por vetëm mund të ndikojnë në rritjen e përqindjes, e cila më pas u siguron ulëse shtesë partive në Kuvendin e Kosovës.