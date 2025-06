Një takim mes Përfaqësueses së Lartë të BE-së për Politikën e Jashtme, Kaja Kallas, dhe Sekretarit të Shtetit të ShBA-së, Marco Rubio, i planifikuar të mbahej në Uashington, është anuluar.

Sipas një deklarate nga zëdhënësi i Kallas, Anouar El Anouni, ajo ndodhet në Uashington për vizita zyrtare më 26-27 shkurt.

Gjatë vizitës, Kallas pritet të takohet me senatorë amerikanë dhe anëtarë të Kongresit për të diskutuar mbi Ukrainën dhe marrëdhëniet transatlantike.

Ajo gjithashtu do të zhvillojë një takim me delegacionin e BE-së në ShBA.

Megjithatë, takimi i planifikuar mes Kallas dhe Rubio është anuluar për shkak të "konflikteve në agjendë".

Zëdhënësi deklaroi: "Për shkak të çështjeve të orarit, Përfaqësuesja e Lartë nuk do të takohet me Sekretarin e Shtetit Rubio gjatë kësaj vizite. Të dy janë takuar për herë të fundit gjatë Konferencës së Sigurisë në Mynih."

Përpjekjet e presidentit amerikan Donald Trump për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë përmes kontakteve me Rusinë, duke përjashtuar si Ukrainën ashtu edhe BE-në, kanë shkaktuar shqetësim dhe zhgënjim në Bruksel.

Kallas kishte njoftuar më 24 shkurt, gjatë takimit të ministrave të Jashtëm të BE-së, se do të udhëtonte në SHBA për të diskutuar mbi Ukrainën dhe se do të takohej me Rubio gjatë vizitës së saj.

Duke qenë një avokate e fuqishme e përfshirjes së BE-së në bisedimet për paqen, Kallas ka paralajmëruar se çdo marrëveshje e keqe për Ukrainën për t’i dhënë fund luftës do të ishte e dëmshme jo vetëm për Evropën, por edhe për SHBA-në.