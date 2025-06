Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Türkiyes tha të enjten se 44 terroristë u neutralizuan në operacionet ushtarake në Irakun verior dhe Siri gjatë javës së kaluar.

Në një konferencë javore për shtyp, zëdhënësi i ministrisë Admin Zeki Akturk tha se ushtria turke mbetet e përkushtuar për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe interesat e Türkiyes duke kontribuar në paqen dhe stabilitetin global.

Duke vënë në dukje se Forcat e Armatosura Turke vazhdojnë të luftojnë të gjitha kërcënimet dhe rreziqet për kombin, Akturk tha, duke iu referuar operacioneve anti-terroriste në rajonet ndërkufitare: “Vetëm javën e kaluar, 44 terroristë u neutralizuan. Që nga 1 janari, numri i përgjithshëm është rritur në 452, duke përfshirë 186 në Irakun verior dhe 266 në Sirinë veriore.

Autoritetet turke përdorin termin "neutralizoj" për të nënkuptuar se terroristët në fjalë u dorëzuan ose u vranë ose kapën.

Ndërkohë, javën e kaluar, autoritetet turke kapën 90 persona që përpiqeshin të kalonin kufijtë e vendit ilegalisht, duke përfshirë një terrorist, tha Akturk. “Që nga 1 janari, numri i personave të kapur në përpjekje për të kaluar ilegalisht kufijtë tanë ka arritur në 810,” shtoi ai.

Atasheu ushtarak i Türkiyes në Siri

Burimet e ministrisë folën edhe për raportet mbi situatën në Siri, duke thënë: “Për të vendosur siguri dhe stabilitet të qëndrueshëm në Siri, ne po punojmë ngushtë me administratën e re për të forcuar kapacitetet e saj të mbrojtjes dhe sigurisë”.

Burimet riafirmuan kundërshtimin e Türkiyes ndaj pranisë së të gjitha grupeve terroriste në Siri, duke përfshirë PKK-në dhe YPG/PYD-në - të njohura gjithashtu si SDF - si dhe DAESh-in.

Në fushatën e saj terroriste 40-vjeçare kundër Türkiyes, PKK-ja – e listuar si një organizatë terroriste nga Türkiye, ShBA-ja dhe BE-ja – ka qenë përgjegjëse për vdekjen e mbi 40.000 njerëzve, duke përfshirë gra, fëmijë, foshnja dhe të moshuar. YPG/PYD-ja është dega siriane e PKK-së.

Terroristët e PKK-së shpesh fshihen në Irakun verior për të komplotuar sulme ndërkufitare në Türkiye, dhe YPG/PYD-ja është përpjekur të krijojë një korridor terrorist në Siri, përgjatë kufirit turk.

“Lufta jonë kundër terrorizmit vazhdon me vendosmëri”, thanë burimet. “Puna në lidhje me emërimin e një atasheu ushtarak (në Siri) ka përfunduar dhe ata do të marrin postin e tyre sa më shpejt që të jetë e mundur. Në ditët në vijim, një delegacion teknik nga ministria jonë është planifikuar të vizitojë Sirinë për të zhvilluar më tej lidhjet ushtarake dypalëshe.

Takimi i Sirisë me Administratën Greke të Qipros

Të pyetur në lidhje me pranimin nga qeveria e re siriane të një delegacioni nga administrata greke qipriote, burimet kundërshtuan që delegacioni të paraqitej si një autoritet për të gjithë ishullin, duke e injoruar Republikën Turke të Qipros Veriore.

Ky qëndrim i administratës greke qipriote, e cila prej vitesh ka qenë indiferente ndaj konflikteve dhe dramës humanitare në Siri, duke i përdorur konceptet e së drejtës ndërkombëtare dhe marrëdhënieve të mira fqinjësore, sikur të ishte përfaqësuesi i vetëm i ishullit të Qipros, nuk është një qasje e pranueshme.

“Qeveria siriane ka autoritetin e vetëm për të vendosur se me kë angazhohet. Megjithatë, vendi ynë ruan një marrëdhënie të veçantë me administratën e re në Siri, me shkëmbime për çështje të ndryshme të orientuara drejt së ardhmes. Ne besojmë se qeveria siriane merr parasysh ndjeshmërinë e Türkiyes në takime të tilla”.