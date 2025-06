Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, tha të enjten se Korridori i Filadelfit në kufirin midis Gazës dhe Egjiptit do të mbetet një "zonë tampon".

“Korridori i Filadelfit do të mbetet një zonë tampon ashtu si kufijtë e Izraelit me Libanin dhe Sirinë”, tha Katz në një deklaratë të transmetuar nga Channel 12 izraelit.

Izraeli është planifikuar të fillojë të tërhiqet nga korridori 14 kilometra të shtunën në bazë të marrëveshjes së armëpushimit të Gazës dhe shkëmbimit të të burgosurve me Hamasin.

Një zyrtar izraelit, megjithatë, konfirmoi të enjten se Tel Avivi nuk do të tërhiqet nga korridori të shtunën.

"Ne nuk do të largohemi nga korridori i Filadelfit," citohet të ketë thënë zyrtari, përcjell transmetuesi publik KAN.

Ai tha se Izraeli nuk do të lejojë Hamasin "të endet përsëri në kufijtë tanë me kamionë dhe armë, dhe ne nuk do t'i lejojmë ata të riarmatosen përmes kontrabandës".

Ushtria izraelite pushtoi korridorin gjatë luftës së saj shkatërruese në Gaza, e cila ka vrarë më shumë se 48.300 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe e ka lënë enklavën në gërmadha.

Nuk ka pasur asnjë koment të menjëhershëm nga Hamasi për deklaratat izraelite.

Lufta izraelite u ndal në bazë të marrëveshjes së armëpushimit, e cila u mbajt në Gaza më 19 janar.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi ​​urdhërarrest për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.