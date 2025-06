Efkan Ala: Do të shohim rezultatin e Ocalan për shpërbërjen e PKK-së

“Thelbi i thirrjes është çarmatimi dhe shpërbërja e organizatës terroriste. Ne do të shikojmë rezultatin. Sigurisht, ne do të shikojmë nëse ky rezultat do të arrihet”, tha Efkan Ala në një program lajmesh.