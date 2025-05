Presidenti Recep Tayyip Erdoğan theksoi vendosmërinë e Türkiyes për t’i thelluar marrëdhëniet me Italinë në tregti, mbrojtje dhe diplomaci, pas një vizite të nivelit të lartë në Romë, ku të dyja vendet zhvilluan samitin e tyre të katërt ndërqeveritar.

Duke folur për gazetarët në bordin e aeroplanit gjatë kthimit, Erdoğan e përshkroi udhëtimin si produktiv dhe strategjik, duke nënvizuar potencialin për bashkëpunim të zgjeruar në Afrikë, veçanërisht në sektorë si mbrojtja dhe ndihma humanitare.

Ai bashkëdrejtoi samitin me kryeministren italiane Giorgia Meloni dhe theksoi se të dyja qeveritë ranë dakord të rrisin vëllimin e tregtisë dypalëshe nga 30 miliardë dollarë në 40 miliardë dollarë në të ardhmen e afërt.

“Marrëdhëniet tona me Italinë kanë ndjekur një kurs shumë pozitiv që nga e kaluara. Lidhjet tona historike, ndarja e të njëjtit det, bashkëpunimi i thellë, interesat e përbashkëta dhe shumë çështje mbi të cilat ndajmë pikëpamje të ngjashme, e forcojnë dorën tonë për t’i zhvilluar më tej këto marrëdhënie. Kjo është arsyeja pse vendosim objektiva realistë dhe solidë dhe përpiqemi t’i arrijmë ato,” tha Erdoğan.

Ai shtoi se gjatë vizitës u nënshkruan 11 marrëveshje të reja dypalëshe.

Bashkëpunimi në mbrojtje

Një fushë me interes në rritje është mbrojtja. Erdoğan theksoi bashkëpunimin gjithnjë e më të madh midis industrisë së mbrojtjes së Türkiyes dhe homologëve italianë, veçanërisht marrëveshjen e fundit ndërmjet prodhuesit turk të dronëve Baykar dhe grupit italian të mbrojtjes Leonardo.

Ai tha se Türkiye është e hapur për projekte të përbashkëta në mbrojtje, aeronautikë dhe sektorë të teknologjisë së lartë, duke theksuar se përvoja e Italisë dhe kapacitetet prodhuese të Türkiyes mund të japin rezultate të favorshme për të dyja palët.

Duke iu përgjigjur pyetjeve për tensionet rajonale dhe përpjekjet e vendeve të tjera, si Greqia, për ta penguar bashkëpunimet e mbrojtjes të Türkiyes, Erdoğan tha se Türkiye mbetet e përqendruar në ndërtimin e një industrie të mbrojtjes të pavarur dhe vendore.

Ai gjithashtu theksoi se marrëdhëniet e mira me fqinjët, përfshirë Greqinë, do të vazhdojnë të ndiqen në bazë të diplomacisë dhe respektit të ndërsjellë.

Zhvillimet në Afrikë

Duke folur për zhvillimet në Afrikë, Erdoğan mirëpriti propozimin e Italisë për nisma të përbashkëta në kontinent, në përputhje me qasjen e gjatë të Türkiyes “fitim-fitim” përmes tregtisë, investimeve dhe përpjekjeve humanitare.

“Nuk shohim asnjë arsye pse të mos ecim përpara me Italinë në Afrikë. Kjo është një partneritet që jemi të gatshëm ta eksplorojmë,” tha ai.

Lufta kundër terrorizmit dhe çështja siriane

Erdoğan foli gjithashtu për luftën e vazhdueshme kundër terrorizmit, mes spekulimeve se grupi terrorist PKK mund të shpallë së shpejti shpërbërjen e tij. Ai tha se Organizata Kombëtare e Inteligjencës së Türkiyes (MİT) po e ndjek nga afër situatën dhe po vazhdon përpjekjet për ta çrrënjosur terrorizmin plotësisht nga vendi.

“Ne jemi të përkushtuar për t’ua lënë brezave të ardhshëm një Türkiye pa terrorizëm,” tha ai.

Në lidhje me Sirinë, Erdoğan rikonfirmoi qëndrimin e vendosur të Türkiyes për ruajtjen e integritetit territorial të fqinjit jugor.

Ai hodhi poshtë përpjekjet e fundit të grupeve të lidhura me PKK/YPG për të krijuar një strukturë federale në veri të Sirisë, duke i cilësuar ato si të paarritshme dhe destabilizuese.

“Ne nuk do të lejojmë fakte të kryera në rajonin tonë, as nuk do të pranojmë ndonjë veprim që do të rrezikonte stabilitetin e Sirisë dhe rajonit.”

“Është deklaruar nga zyrtarët sirianë se asnjë autoritet përveç regjimit sirian dhe asnjë organizatë e armatosur përveç ushtrisë siriane nuk do të pranohet në Siri,” shtoi ai.

Ftesa dhe integrimi në BE

Presidenti bëri të ditur gjithashtu se u ka dërguar ftesa si Presidentit Sergio Mattarella, ashtu edhe Kryeministres Giorgia Meloni për ta vizituar Türkiyen.

Ai përsëriti pritshmëritë e Ankarasë për mbështetje më të fortë italiane në procesin e anëtarësimit të Türkiyes në Bashkimin Evropian, duke theksuar rolin në rritje strategjik të vendit në arkitekturën ekonomike dhe të sigurisë së Evropës.