RAJONI
2 minuta leximi
Kurti paralajmëron zhvillimin e dronëve ushtarakë: Për ushtrinë do të ndahen mbi 1 miliard euro
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar se do të krijohet Njësia ushtarake e përbashkët me Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë.
Kurti paralajmëron zhvillimin e dronëve ushtarakë: Për ushtrinë do të ndahen mbi 1 miliard euro
Kurti paralajmëron zhvillimin e dronëve ushtarakë: Për ushtrinë do të ndahen mbi 1 miliard euro / AA
8 Shtator 2025

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar se do të ndahen mbi 1 miliard euro për ushtrinë brenda mandatit të ardhshëm dhe paralajmëroi zhvillimin e dronëve ushtarakë “Made in Kosova”.

Kurti i cili u rizgjodh si i propozuar i Lëvizjes Vetëvendosje për kryeministër të qeverisë me vota unanime, tha se mandatin e ardhshëm qeverisës të tij do të funksionalizohet Fabrika e Municioneve dhe do të zhvillohet industria ushtarake e Kosovës.

“Fuqizimi i ushtrisë do të realizohet përmes blerjes së armatimeve, stërvitjes dhe edukimit brenda vendit, në bashkëpunim me Shqipërinë dhe në akademitë më të shquara ushtarake në vendet partnere”, theksoi Kurti, i cili shtoi se gjithashtu do të krijohet Njësia ushtarake e përbashkët me Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë.

Kurti tha se synohet thellim dhe zgjerim i bashkëpunimit ndërkombëtar bilateral dhe multilateral me shtetet anëtare të NATO-s.

Të sugjeruara

Gjithashtu, kryeministri në detyrë Kurti tha se synojnë që brenda mandatit të ri të ketë 1.000 gra e vajza ushtarake.

Kurti foli edhe për procesin e Kosovës në integrimin në Bashkimin Evropian, ku me këtë rast tha se synimi është që deri në 2030 Kosova t’i ketë përmbyllur me sukses gjithë kapitujt nga procesi i integrimit drejt anëtarësimit në BE.


Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us