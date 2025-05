Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan nënvizoi të mërkurën rolin gjithnjë e më jetik të Türkiyes përballë tensioneve në rritje globale.

“Po pranohet nga aktorët globalë, ndonjëherë me pahir, por shumicën e kohës pa pahir, që nuk mund të vendoset një formulë që përjashton Türkiyen, dhe edhe nëse ekziston, nuk ka asnjë shans për të mbijetuar”, tha Erdoğan në takimin e Grupit të AK Partisë në Ankara.

Erdoğan paralajmëroi më tej për ndikimin në rritje të luftës tregtare në vazhdim, e cila pritet të ketë jehonë në mbarë botën.

"Kuptohet se lufta tregtare e ndezur nga tarifat doganore do të ketë një ndikim global. Të thuash se po vjen një stuhi që do të prekë të gjithë nuk do të ishte ekzagjerim," tha ai.

Duke ritheksuar rëndësinë në rritje të rolit të Ankarasë, Erdoğan tha: "Türkiye nuk është thjesht një rol shtesë në lojërat e fuqive të mëdha, por një aktor që sjell në jetë skenarët që ka shkruar vetë".

Në frontin ekonomik, Erdoğan shprehu besimin se pozicioni i Türkiyes do ta ndihmonte atë të lundronte në sfidat përpara.

“Duke qenë se jemi ndër vendet që përballen me tarifa të ulëta, besojmë se do ta kalojmë këtë periudhë më lehtë në krahasim me shumë vende të tjera.”

Ai gjithashtu ofroi siguri për komunitetin e biznesit të Türkiyes mes pasigurive globale.