Ministria e Jashtme turke ka reaguar ndaj veprimeve të njëanshme të Greqisë në lidhje me planifikimin e hapësirës detare, duke theksuar se këto nuk do të kenë pasoja ligjore për Ankaranë. Ky reagim erdhi pas shpalljes nga Greqia të planit të saj të hapësirës detare brenda kuadrit të BE-së, të cilin Türkiye e konsideron si një shkelje të juridiksionit të saj detar në Detin Egje dhe Mesdheun Lindor.

Ministria theksoi se veprimet njëanshme janë të papranueshme në dete të mbyllura ose gjysmë të mbyllura, si Deti Egje dhe Mesdheu, dhe se e drejta ndërkombëtare detare promovon bashkëpunimin mes shteteve bregdetare për çështjet e mjedisit dhe të tjera.

Të njëjtën kohë, Türkiye shprehu gatishmërinë për bashkëpunim me Greqinë, por gjithashtu theksoi se veprimet e tilla nuk do të kenë pasojë ligjore dhe se do të vazhdojnë të mbështesin një qasje gjithëpërfshirëse dhe të drejtë për zgjidhjen e çështjeve, bazuar në ligjin ndërkombëtar dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore.