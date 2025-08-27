Gjysma e të rriturve në Mbretërinë e Bashkuar janë të shqetësuar për ndikimin e mundshëm të inteligjencës artificiale (IA) në punën e tyre, sipas një sondazhi të ri të publikuar të mërkurën.
Një anketë me 2.600 të rritur britanikë nga Trade Congress Union (TUC) tregoi “pasiguri dhe shqetësim të thellë” mes publikut të gjerë për zgjerimin e shpejtë të IA-së, veçanërisht për ndikimin e saj të mundshëm në punën e tyre.
Rezultatet treguan se 51 për qind e të rriturve janë të shqetësuar për ndikimin e IA-së dhe teknologjive të reja në vendin e tyre të punës, ndërsa TUC kërkoi nga qeveria një “ndryshim thelbësor” në qasjen e vendit ndaj zhvillimit dhe përdorimit të IA-së.
Humbjet e vendeve të punës ose ndryshimet në termat dhe kushtet e punës ishin shqetësimet më të përmendura nga pjesëmarrësit në anketë.
Rezultatet treguan se 52 për qind e votuesve të Partisë Laburiste, 49 për qind e votuesve konservatorë dhe 52 për qind e votuesve të Reformës shprehën shqetësime.
Ndikimi i IA-së sipas anketës është veçanërisht shqetësues për punëtorët e rinj në fillimet e karrierës së tyre, duke arritur në 62 për qind te punëtorët e moshës 25-34 vjeç.
Ndërkohë, gjysma e publikut beson gjithashtu se punëtorët dhe sindikatat duhet të kenë të njëjtën fjalë me biznesin në formësimin e të ardhmes së IA-së dhe teknologjisë në Mbretërinë e Bashkuar, me vetëm 17 për qind që janë kundër.
Kate Bell, sekretare e përgjithshme ndihmëse e TUC, tha se IA-ja mund të ketë potencial transformues dhe nëse zhvillohet si duhet, punëtorët mund të përfitojnë nga rritja e produktivitetit që kjo teknologji mund të sjellë.
“Por, për të ndodhur kjo, punëtorët duhet të vendosen në qendër të inovacionit të IA-së”, tha Bell.
Ajo paralajmëroi se nëse lëvizja e IA-së mbetet pa menaxhim dhe në duar të gabuara, revolucioni i IA-së mund ta “thellojë pabarazinë e skajshme” ndërsa vendet e punës degradohen ose zhvendosen, dhe aksionarët bëhen më të pasur.