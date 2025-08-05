Anëtari i Byrosë Politike të Hamasit, Osama al-Hamdan deklaroi se qeveria izraelite është tërësisht përgjegjëse për jetën e pengjeve në Gaza.
Në një video-regjistrim që publikoi, Al-Hamdan tha se "Qeveria e Netanyahut është tërësisht përgjegjëse për jetën e të gjitha pengjeve. Kjo rrjedh nga kokëfortësia, arroganca, refuzimi për të rënë dakord për armëpushim dhe politikat e tij të gjenocidit dhe urisë që zbaton kundër popullit tonë".
Ai tha se Netanyahu është përgjegjës për situatën e pengut ushtarit Evyatar David. Al-Hamdan theksoi se kjo situatë është e lidhur drejtpërdrejt me rrethimin e vendosur në Gaza dhe mohimin e ushqimit, ujit dhe ilaçeve.
Pasi informoi se ushtarët izraelitë të mbajtur peng që nga 7 tetori 2023, po mbahen në kushte humane nga Hamasi dhe se kjo situatë është e konfirmuar edhe nga dëshmitë e të burgosurve të liruar izraelitë, Al-Hamdan tha se "Ata hanë dhe pinë atë që hanë dhe pinë njerëzit tanë".
Sipas tij, trajtimi i të burgosurve nga Hamasi është në përputhje me parimet e Islamit dhe se të gjitha nevojat humanitare plotësohen brenda mjeteve në dispozicion të popullit të Gazës.
Ai shtoi se të burgosurit palestinezë që mbahen në burgjet izraelite i nënshtrohen "torturës brutale, trajtimit degradues dhe praktikave që çojnë në vdekje të ngadaltë", duke theksuar se kjo situatë bie ndesh ashpër me të burgosurit izraelitë në Gaza.
Së fundmi, Al-Hamdan i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të "marrë vendime detyruese për t'i dhënë fund luftës gjenocidale, tërheqjes së Izraelit nga Gaza, hapjes së kalimeve kufitare për ndihmat dhe ndërprerjes së shkeljeve kundër të burgosurve".
Më 2 gusht Brigadat Kassam, krahu ushtarak i Hamasit ndau një video të Evyatar David-it, njërit prej pengjeve izraelite në Gaza. Duke deklaruar se videoja ishte e datës 27 korrik, David tërhoqi vëmendjen për urinë në Gaza dhe rënien e fuqisë së tij çdo ditë e më shumë dhe shtoi se ai ka hapur varrin e tij në tunelin ku mbahej.
Duke iu drejtuar Netanyahut, pengu David tha: "Ndihem i braktisur këtu. Si kryeministër, ju duhet të kujdeseni për mua dhe të gjitha pengjet. Çdo gjë që kam mësuar se në Izrael po tregohet 'kujdes për pengjet' është gënjeshtër".