Presidenti i Afrikës së Jugut, Cyril Ramaphosa, i kërkoi ndjesë, me sa duket në formë shakaje, presidentit amerikan Donald Trump që nuk ka një avion për t’ia dhuruar si tribut.

“Më vjen keq që s’kam një avion për të të dhënë”, tha Ramaphosa në Zyrën Ovale, teksa Trump e priti për një takim bilateral dhe drekë.

‘Do të doja të kishe. Do të ta merrja,’ u përgjigj Trump. ‘Nëse vendi yt do t’i ofronte një avion Forcave Ajrore të Shteteve të Bashkuara, do të ta merrja.’

Ky shkëmbim i lehtë vjen pasi Katari i dhuroi Trump-it një avion luksoz 747 për ta përdorur si Air Force One. Pentagoni njoftoi zyrtarisht se avioni ishte pranuar pikërisht në kohën kur Trump po priste Ramaphosan.

Dhënia si dhuratë e një avioni me vlerë të vlerësuar rreth 400 milionë dollarë ka ngritur pikëpyetje etike dhe ligjore si nga republikanët, ashtu edhe nga demokratët.

Kur u pyet nga një gazetar për avionin, Trump e quajti gazetarin ‘idiot’.

“Ti je një, e di, je një gazetar i tmerrshëm. Së pari, nuk ke ç’të duhet për të qenë gazetar, nuk je mjaftueshëm i zgjuar”, tha Trump.”