Mbështetur në të dhënat e Institutit Turk të Statistikave (TurkStat), numri i makinave elektrike në rrugët turke u shtua më shumë se dyfishua brenda një viti, duke u rritur me 120,6 për qind dhe duke arritur në 289,457 njësi deri në fund të korrikut.
Ky rritim i shpejtë nënvizon ndryshimin e preferencave të konsumatorëve, i mbështetur nga zgjerimi i rrjetit të karikimit në Türkiye dhe hedhja në treg e markës vendase të makinave elektrike, Togg.
Nga gjithsej 16,8 milionë makina të regjistruara në mbarë vendin në korrik, automjetet elektrike përbënin 1,7 për qind të flotës. Kjo shënon një rritje të madhe nga vetëm 565 makina elektrike të regjistruara në vitin 2015, me numrin që kaloi për herë të parë shifrën 250 mijë muajin e kaluar.
Hibridet në rritje së bashku me makinat elektrike
Automjetet hibride kanë fituar gjithashtu popullaritet të madh. Regjistrimet u rritën nga vetëm 23 njësi në vitin 2011 në 222.328 deri në fund të vitit 2023, dhe pothuajse u dyfishuan përsëri në 391.269 në vitin 2024.
Deri në korrik 2025, flota e hibrideve kishte arritur në 556.995 automjete, duke përbërë 3,3 për qind të të gjitha makinave, nga 2,4 për qind në fund të vitit të kaluar.
Shifrat nxjerrin në pah ndryshimin e shpejtë të tregut automobilistik të Türkiyes, teksa politikat globale dhe vendase shtyjnë drejt elektrifikimit, duke pozicionuar makinat elektrike dhe hibridet si një pjesë gjithnjë e më të madhe të së ardhmes së lëvizshmërisë së vendit.