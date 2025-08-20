TÜRKİYE
2 minuta leximi
Automjetet elektrike në Türkiye dyfishohen, të shtyra nga Togg-i
Numri i makinave elektrike (EV) në rrugët e Türkiyes është rritur mbi 289 mijë, ndërsa hibridet iu afruan shifrës prej 600 mijë deri në korrik, duke reflektuar një zhvendosje të shpejtë të tregut automobilistik të vendit drejt elektrifikimit.
Automjetet elektrike në Türkiye dyfishohen, të shtyra nga Togg-i
Automjetet elektrike në Türkiye dyfishohen, të shtyra nga Togg-i / AA
20 Gusht 2025

Mbështetur në të dhënat e Institutit Turk të Statistikave (TurkStat), numri i makinave elektrike në rrugët turke u shtua më shumë se dyfishua brenda një viti, duke u rritur me 120,6 për qind dhe duke arritur në 289,457 njësi deri në fund të korrikut.

Ky rritim i shpejtë nënvizon ndryshimin e preferencave të konsumatorëve, i mbështetur nga zgjerimi i rrjetit të karikimit në Türkiye dhe hedhja në treg e markës vendase të makinave elektrike, Togg.

Nga gjithsej 16,8 milionë makina të regjistruara në mbarë vendin në korrik, automjetet elektrike përbënin 1,7 për qind të flotës. Kjo shënon një rritje të madhe nga vetëm 565 makina elektrike të regjistruara në vitin 2015, me numrin që kaloi për herë të parë shifrën 250 mijë muajin e kaluar.

Të sugjeruara

Hibridet në rritje së bashku me makinat elektrike

Automjetet hibride kanë fituar gjithashtu popullaritet të madh. Regjistrimet u rritën nga vetëm 23 njësi në vitin 2011 në 222.328 deri në fund të vitit 2023, dhe pothuajse u dyfishuan përsëri në 391.269 në vitin 2024.

Deri në korrik 2025, flota e hibrideve kishte arritur në 556.995 automjete, duke përbërë 3,3 për qind të të gjitha makinave, nga 2,4 për qind në fund të vitit të kaluar.

Shifrat nxjerrin në pah ndryshimin e shpejtë të tregut automobilistik të Türkiyes, teksa politikat globale dhe vendase shtyjnë drejt elektrifikimit, duke pozicionuar makinat elektrike dhe hibridet si një pjesë gjithnjë e më të madhe të së ardhmes së lëvizshmërisë së vendit.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us