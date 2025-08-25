Presidenti amerikan Donald Trump shprehu pakënaqësi të hënën për një seri sulmesh ajrore izraelite mbi kompleksin mjekësor Nasser në Gaza, ku u vranë 20 persona, mes tyre gjashtë gazetarë dhe një zjarrfikës.
“Unë nuk jam i lumtur për këtë. Nuk dua ta shoh këtë”, u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale. “Në të njëjtën kohë, ne duhet t’i japim fund gjithë asaj makthit. Unë isha ai që i nxora pengjet.”
Ministria e Shëndetësisë në Gaza konfirmoi se 20 palestinezë, përfshirë pacientë, punonjës shëndetësorë, personel të mbrojtjes civile dhe ekipe mediatike, u vranë, ndërsa disa të tjerë u plagosën në sulm.
Ministria tha se ushtria izraelite goditi katin e katërt të njërës prej ndërtesave të kompleksit me dy sulme ajrore, duke theksuar se sulmi i dytë ndodhi teksa ekipet e shpëtimit mbërritën për të evakuuar të plagosurit dhe për të nxjerrë trupat e pajetë.
Televizioni zyrtar palestinez raportoi se mes viktimave ishte edhe kameramani i tij, Hussam al-Masri, ndërsa kanali katariot Al Jazeera konfirmoi se fotografi i saj, Mohammad Salama, gjithashtu u vra.
Një burim mjekësor konfirmoi për Anadolu vdekjen e fotoreporteres Mariam Abu Dagga. Fotoreporteri Moaz Abu Taha po ashtu u vra në sulmin izraelit që synoi spitalin.
Burime mjekësore i thanë gjithashtu Anadolu-s se Ahmed Abu Aziz, një gazetar i pavarur që punonte për media tuniziane dhe marokene, vdiq nga plagët e marra gjatë sulmit izraelit.
Trump shtoi se beson se “pak më pak se 20” pengje të mbajtura në Gaza janë ende gjallë, duke sugjeruar se “një ose dy kanë vdekur.”
“Kur të mbetemi me ato 10 apo 20 të fundit, këta njerëz nuk do t’i lirojnë, sepse ata janë të vdekur pasi t’i lirojnë. Pra, është një situatë e keqe, shumë e keqe, një gjë e tmerrshme”, tha ai.
Nuk është e qartë mbi çfarë e bazonte presidenti amerikan këtë vlerësim. Izraeli më herët ka thënë se rreth 50 pengje vazhdojnë të mbahen në Gaza, mes tyre 20 që besohet se janë gjallë.
Izraeli ka vrarë më shumë se 62.700 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri të madhe.
Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në këtë territor.