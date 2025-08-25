LUFTA NË GAZA
3 minuta leximi
Trump “jo i lumtur” për sulmet izraelite mbi spitalin në Gaza që vranë 20 persona
Ministria e Shëndetësisë në Gaza konfirmoi se 20 palestinezë, përfshirë pacientë, punonjës shëndetësorë, personel të mbrojtjes civile dhe ekipe mediatike, u vranë, ndërsa disa të tjerë u plagosën në sulm.
Trump “jo i lumtur” për sulmet izraelite mbi spitalin në Gaza që vranë 20 persona
Trump “jo i lumtur” për sulmet izraelite mbi spitalin në Gaza që vranë 20 persona / AP
25 Gusht 2025

Presidenti amerikan Donald Trump shprehu pakënaqësi të hënën për një seri sulmesh ajrore izraelite mbi kompleksin mjekësor Nasser në Gaza, ku u vranë 20 persona, mes tyre gjashtë gazetarë dhe një zjarrfikës.

“Unë nuk jam i lumtur për këtë. Nuk dua ta shoh këtë”, u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale. “Në të njëjtën kohë, ne duhet t’i japim fund gjithë asaj makthit. Unë isha ai që i nxora pengjet.”

Ministria e Shëndetësisë në Gaza konfirmoi se 20 palestinezë, përfshirë pacientë, punonjës shëndetësorë, personel të mbrojtjes civile dhe ekipe mediatike, u vranë, ndërsa disa të tjerë u plagosën në sulm.

Ministria tha se ushtria izraelite goditi katin e katërt të njërës prej ndërtesave të kompleksit me dy sulme ajrore, duke theksuar se sulmi i dytë ndodhi teksa ekipet e shpëtimit mbërritën për të evakuuar të plagosurit dhe për të nxjerrë trupat e pajetë.

Televizioni zyrtar palestinez raportoi se mes viktimave ishte edhe kameramani i tij, Hussam al-Masri, ndërsa kanali katariot Al Jazeera konfirmoi se fotografi i saj, Mohammad Salama, gjithashtu u vra.

Një burim mjekësor konfirmoi për Anadolu vdekjen e fotoreporteres Mariam Abu Dagga. Fotoreporteri Moaz Abu Taha po ashtu u vra në sulmin izraelit që synoi spitalin.

Burime mjekësore i thanë gjithashtu Anadolu-s se Ahmed Abu Aziz, një gazetar i pavarur që punonte për media tuniziane dhe marokene, vdiq nga plagët e marra gjatë sulmit izraelit.

Të sugjeruara

Trump shtoi se beson se “pak më pak se 20” pengje të mbajtura në Gaza janë ende gjallë, duke sugjeruar se “një ose dy kanë vdekur.”

“Kur të mbetemi me ato 10 apo 20 të fundit, këta njerëz nuk do t’i lirojnë, sepse ata janë të vdekur pasi t’i lirojnë. Pra, është një situatë e keqe, shumë e keqe, një gjë e tmerrshme”, tha ai.

Nuk është e qartë mbi çfarë e bazonte presidenti amerikan këtë vlerësim. Izraeli më herët ka thënë se rreth 50 pengje vazhdojnë të mbahen në Gaza, mes tyre 20 që besohet se janë gjallë.

Izraeli ka vrarë më shumë se 62.700 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri të madhe.

Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në këtë territor.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us