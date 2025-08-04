BOTA
Të paktën 55 migrantë humbën jetën pasi varka u përmbys në brigjet e Jemenit
Sipas Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), më shumë se 60 mijë migrantë të paligjshëm kanë mbërritur në Jemen vetëm në vitin 2024.
4 Gusht 2025

Të paktën 55 migrantë të parregullt afrikanë humbën jetën pasi varka u përmbys nëbrigjet e Jemenit, thanë zyrtarët të dielën.

Varka me dhjetëra migrantë, kryesisht nga Etiopia, u fundos në brigjet e provincës Abyan në Jemenin jugor në agim për shkak të kushteve të këqija tëmotit, tha për Anadolu një burim sigurie.

Drejtori i Zyrës së Shëndetësisë në Zinjibar, kryeqytetin e provincës, Abdel Qader Bajameel tha se trupat e 54 etiopianëve dhe një jemenasi janë gjetur. Autoritetet ende po kërkojnë dhjetëra pasagjerë të zhdukur.

Bajameel tha se të gjithë viktimat janë varrosur.

Më herët të dielën, policia e Abyanit tha se ekipet eshpëtimit po kryejnë operacion humanitar nëshkallë të gjerë për të gjetur trupat, duke shtuar semigrantët u përpoqën të arrinin në Jemen nëpërmjet një varke kontrabande nga Briri i Afrikës.

Sipas Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), më shumë se 60 mijë migrantë të paligjshëm kanë mbërritur në Jemen vetëm në vitin 2024.

Jemeni është destinacion i zakonshëm për qindra migrantë të paligjshëm nga Briri i Afrikës, veçanërisht nga Somalia dhe Etiopia, të cilët ndërmarrin këtë udhëtim të rrezikshëm me shpresën për të arritur në vendet e Gjirit për tëkërkuar kushte më të mira jetese.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
