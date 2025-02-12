BIZNES & TEKNOLOGJI
0 minuta leximi
Presidenti i Türkiyes Erdoğan dhe kryeministri i Malajzisë në veturën Togg të bërë dhuratë
Kryeministri i Malajzisë Anwar Ibrahim lancoi makinën TOGG të prodhimit turk, një dhuratë nga presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan. Të dy udhëheqësit bëjnë një udhëtim së bashku, duke ndarë një bisedë të këndshme gjatë rrugës.
Kryeministri i Malajzisë Anwar Ibrahim lancoi makinën TOGG të prodhimit turk, një dhuratë nga presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan. Të dy udhëheqësit bëjnë një udhëtim së bashku, duke ndarë një bisedë të këndshme gjatë rrugës. / TRT Balkan
Eksploro