Presidenti i Türkiyes Erdoğan dhe kryeministri i Malajzisë në veturën Togg të bërë dhuratë
Kryeministri i Malajzisë Anwar Ibrahim lancoi makinën TOGG të prodhimit turk, një dhuratë nga presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan. Të dy udhëheqësit bëjnë një udhëtim së bashku, duke ndarë një bisedë të këndshme gjatë rrugës.
12 Shkurt 2025
