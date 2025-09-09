Avionët luftarakë izraelitë kryen një seri sulmesh ajrore në Siri të hënën, në shkeljen më të fundit të sovranitetit të vendit, raportuan mediat lokale.
Një sulm izraelit shënjestroi periferi të qytetit perëndimor Homs, njoftoi Agjencia Arabe Siriane e Lajmeve (SANA).
Më pas, agjencia raportoi për një tjetër sulm në periferi të qytetit bregdetar Latakia.
Avionët izraelitë bombarduan gjithashtu periferi të Palmiras, shtoi SANA.
Nuk ka ende detaje për të plagosur ose dëme materiale.
Megjithëse administrata e re siriane, e cila nisi punën që nga fundi i dhjetorit 2024, se nuk paraqet kërcënim të drejtpërdrejtë për Izraelin, ushtria izraelite ka shkelur vazhdimisht territorin sirian, duke kryer sulme ajrore që kanë vrarë civilë dhe kanë shkatërruar objekte ushtarake, automjete, armë dhe municione.
Prej shtatë muajsh, ushtria izraelite ka pushtuar Malin Hermon të Sirisë, në avancimin më të largët nga kufijtë e saj, dhe mban një brez sigurie prej 15 kilometrash të gjerë në disa zona jugore, duke kontrolluar mbi 40 mijë sirianë brenda kësaj zone të pushtuar.
Izraeli ka pushtuar pjesën më të madhe të Lartësive Golan të Sirisë që nga viti 1967 dhe e ka zgjeruar kontrollin e tij pas ngjarjeve që çuan në rrëzimin e presidentit Bashar al-Assad në fund të vitit 2024.