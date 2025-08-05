Në një vend ku nuk u besohet bankave dhe një plan për të ndaluar përdorimin e parave të gatshme deri në fund të dekadës, duket i vështirë për t’u realizuar, citoi Politico në një artikull të publikuar së fundmi.
Politico e cilësoi Shqipërinë si shtetin “mbret”për paratë e gatshme.
Sipas gazetës, ambicia e Kryeministrit Edi Rama për ta lënë Shqipërinë pa para të gatshme deri në vitin 2030 do ta kthente shoqërinë përmbys.
Për vite me radhë, shqiptarët kanë preferuar t’i mbajnë paratë e tyre nën dyshek, pranë AK-47-shit të tyre, sipas një shakaje kombëtare, në vend që t’i fusnin në banka.
“Por nëse Rama e plotëson dëshirën e tij, Shqipëria do të bëhet ekonomia e parë pa para të gatshme në botë. Shumë nga arsyet për këtë është se për momentin kaq shumë transaksione ndodhin nën banak”, thotë organizata e lajmeve.
Politico u shpreh se problemi paraqitet të jetë sistemi bankar dhe shoqëria, e cila mund të mos jenë gati për ta ndërmarrë këtë hap. Pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptarë zgjedhin t’i menaxhojnë kursimet e tyre jashtë mureve të bankës.
Kartëmonedhat për to duhet të ruhen fizikisht dhe këmbëngulin po në pagesa fizike, sa herë që është e mundur, sepse kështu është më e sigurt në bindjen e tyre.
Shprehja “paraja është mbret” shpesh shfaqet si këshillë për vizitorët, sepse vetëm dyqanet zinxhir ose restorantet e mëdha pranojnë karta, ndërsa kafenetë, sallonet e bukurisë, butikët, kompanitë e telekomunikacionit dhe dyqanet ushqimore i qëndrojnë besnikë “lekut” në kuletë, shkruhet më tej.
“Ekonomi e madhe informale”, kështu e përshkroi Komisioni Evropian shtetin e qeverisë së majtë, në një raport të publikur në 2024.
Po kjo qeveri, kërkon ta çlirojë Shqipërinë nga ky ngërç ekonomik që nuk hyn në statistikat zyrtare. Vlerësimet e vendosin ekonominë gri në midis 29 për qind dhe 50 për qind të produktit të brendshëm bruto (PBB), vijon gazeta politike.
Kapërcimi i traumës bankare në Shqipëri
Problemi qëndron se shqiptarët thjesht nuk u besojnë bankave. Të paktën kështu nxori në pah sondazhi i kryer së fundmi nga Shoqata e Bankave të Shqipërisë. Sipas të dhënave, vetëm 34 për qind e popullsisë u besonte sistemeve bankare.
Nga njëri krah, Banka Botërore raportoi se më pak se 50 për qind e shqiptarëve kanë një llogari bankare.
Nga krahu tjetër, Banka e Shqipërisë thotë se 78 për qind “kanë qasje” në një llogari bankare, më pak se mesatarja evropiane prej 96 për qind.
Trauma post-komuniste
Ndërsa vende si Suedia, Estonia dhe Irlanda po ecin drejt një shoqërie pa para të gatshme, Shqipëria mbetet e ndarë për shkak të një historie të dhimbshme financiare. Pas rënies së komunizmit në vitet '90, shumë shqiptarë investuan në skema piramidale, duke humbur kursimet e jetës. Kriza e vitit 1997 çoi në kaos, humbje njerëzore dhe humbjen e besimit në institucionet financiare, një plagë që ende ndihet sot.
Që atëherë, bankat shqiptare nuk kanë arritur të rindërtojnë besimin publik. Shërbimet e tyre janë të shtrenjta dhe pak të leverdishme. Interesat për kredi janë të larta, ato për kursime shumë të ulëta, ndërsa tarifat për transfertat digjitale, si brenda ashtu edhe jashtë vendit, janë të konsiderueshme. Kursi i këmbimit është i pafavorshëm dhe bizneset shpesh ngurrojnë të përdorin pagesa me kartë për shkak të komisioneve të larta.
Qeveria synon që Shqipëria të kalojë në një shoqëri pa cash deri në vitin 2030, por ky objektiv kërkon një infrastrukturë moderne, të lirë dhe të aksesueshme. Edhe pse është përmendur mundësia e një monedhe digjitale kombëtare apo një platforme të menjëhershme pagesash, ende nuk ka një plan konkret zyrtar. Pa të, ambicia e Ramës për të hequr dorë nga paraja fizike rrezikon të mbetet vetëm një ide, përfundon kështu artikulli.