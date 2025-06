Presidenti Trump Njofton Marrëveshje Tregtare me Kinën dhe Mundësinë e Një Marrëveshjeje të Madhe me Indinë

Në një aktivitet të mbajtur në Shtëpinë e Bardhë, Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, njoftoi se vendi ka nënshkruar një marrëveshje tregtare me Kinën dhe shprehu optimizëm për një marrëveshje të madhe me Indinë. Kjo deklaratë vjen në një kohë kur administrata amerikane po punon për të forcuar marrëdhëniet tregtare me disa vende të tjera.

Puna e Ekipit Tregtar të SHBA-së

Gjatë aktivitetit, Trump theksoi se Sekretari i Thesarit, Scott Bessent, Sekretari i Tregtisë, Howard Lutnick, dhe përfaqësuesi i Tregtisë, Jamieson Greer, janë angazhuar në mënyrë intensive për të arritur marrëveshje tregtare me vende të tjera. Ai shprehu besimin se të gjitha palët janë të interesuara për të arritur marrëveshje, duke thënë: "Të gjithë duan të bëjnë një marrëveshje."

Marrëveshja me Kinën dhe Plani për Indinë

Presidenti Trump njoftoi se marrëveshja e fundit me Kinën është një hap i rëndësishëm për ekonominë amerikane. Ai përmendi se disa muaj më parë, mediat kishin spekuluar nëse ndonjë vend ishte vërtet i interesuar për të negociuar. "Sapo nënshkruam me Kinën dje," tha ai, duke shtuar se nuk do të bëjnë marrëveshje me të gjithë, por do t'u dërgojnë letra disa vendeve për të njoftuar tarifat që do të aplikohen.

Trump gjithashtu shprehu shpresën për një marrëveshje të madhe me Indinë, duke thënë: "Ndoshta një marrëveshje shumë e madhe me Indinë është në rrugë e sipër. Do ta hapim Indinë." Ai theksoi se marrëveshja me Kinën do të ndihmojë në hapjen e tregut kinez për produktet amerikane, duke theksuar se gjëra që nuk ishin të mundura më parë po ndodhin tani.

Investimet dhe Rritja Ekonomike

Duke iu referuar investimeve të reja dhe fabrikave që do të ngrihen falë tarifave, Trump përmendi se kompania e çipave "Texas Instruments" planifikon të investojë 60 miliardë dollarë në Shtetet e Bashkuara. Kjo është një shenjë e qartë se administrata e tij po punon për të inkurajuar investimet e huaja dhe për të rritur prodhimin në vend.

Kritikat ndaj Rezervës Federale

Në vazhdim, Trump kritikoi kreun e Rezervës Federale të SHBA-së, Jerome Powell, duke thënë se do të ishte e dobishme nëse "Fed" do të ulte normat e interesit. Ai argumentoi se një ulje e normës së interesit do të ndihmonte ekonominë amerikane dhe do të lehtësonte barrën financiare për qytetarët dhe bizneset.

Trump pretendoi se një ulje prej 2 pikësh do të kursente 600 miliardë dollarë për ekonominë amerikane. "Vetëm me një të rënë të stilolapsit, me një fjali mund të kurseni 1 trilion dollarë," tha ai, duke shprehur shqetësimin se SHBA ka një nga normat më të larta të interesit në botë. Ai theksoi se është e nevojshme që normat e interesit të jenë më të ulëta për të mbështetur rritjen ekonomike.

Përfundimi i Aktivitetit

Aktiviteti në Shtëpinë e Bardhë përfundoi me një atmosferë optimiste për të ardhmen e marrëdhënieve tregtare të SHBA-së me vendet e tjera. Presidenti Trump duket se është i angazhuar për të forcuar pozitat tregtare të Amerikës dhe për të ndihmuar në rritjen e ekonomisë kombëtare përmes marrëveshjeve të reja dhe investimeve të huaja.