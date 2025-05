Republika Çeke po dërgon 150 parashutistë në Bosnjë e Hercegovinë në përgjigje të tensionit në rritje në vend, njoftoi transmetuesi publik Radio Pragë të mërkurën.

Trupat do të lëvizin në Bosnjë brenda kësaj jave dhe janë planifikuar të qëndrojnë atje për një muaj.

Trupat çeke do të bashkohen me trupat rumune dhe italiane, të cilët gjithashtu pritet të mbërrijnë në Bosnjë këtë javë dhe do ta përforcojnë EUFOR-in, i cili po mbikëqyr respektimin e marrëveshjes së paqes të Dejtonit të vitit 1995, e cila i dha fund gati katër viteve të luftës në vend.

Millorad Dodik, president i entitetit serb të Bosnje-Hercegovinës të Republika Sërpska, kishte shtyrë në parlamentin rajonal ligje të reja që ndalonin funksionimin e institucioneve të sigurisë dhe gjyqësorit brenda Republikës Sërpska. Gjykata e lartë i pezulloi këto ligje.

Ligjet u miratuan pasi një gjykatë në Sarajevë e dënoi Dodikun me një vit burg dhe e ndaloi atë nga detyra për gjashtë vjet për refuzimin e zbatimit të vendimeve të marra nga përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar që mbikëqyr marrëveshjet e paqes të Bosnjës.

Prokurorët e shtetit të mërkurën urdhëruan ndalimin e Dodikut për "kërcënim të rendit kushtetues". Urdhër arresti u lëshuan edhe për kryeministrin e Republikës Sërpska Radovan Viskovic dhe Presidentin e Asamblesë Kombëtare Nenad Stevandic.

Pas urdhrave, Dodik tha në një konferencë shtypi në qytetin e Banja Lukës se së shpejti do të takohet me zyrtarët rusë dhe do të kërkojë që ata të vënë veton ndaj zgjatjes së operacionit të Forcave të Bashkimit Evropian Althea në Bosnjë e Hercegovinë.

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq, i cili foli me homologun e tij rus Vlladimir Putin javën e kaluar, tha se urdhërarrestet për udhëheqjen e Republika Sërpska do ta destabilizojnë rajonin.