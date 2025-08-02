Spanja njoftoi të premten se ka realizuar një hedhje ajrore të 12 tonëve ndihma humanitare në Gaza, ku ekspertët e mbështetur nga OKB-ja paralajmërojnë për përhapjen e urisë si pasojë e bllokadës izraelite.
Ministri i Jashtëm i Spanjës, Jose Manuel Albares, deklaroi se gjatë misionit janë përdorur 24 parashuta, secila me nga 500 kilogramë ushqim, duke siguruar ndihmë për rreth 11.000 persona.
“Uria e shkaktuar që po përjetojnë banorët e Gazës është turp për tërë njerëzimin,” tha Albares në një videomesazh të publikuar në rrjetin social X, së bashku me pamje nga hedhja ajrore e ndihmave. Ai shtoi se Spanja ka ndihmë shtesë të gatshme për të hyrë në Gaza nga toka përmes Egjiptit.
Albares i bëri thirrje Izraelit t'i hapë në mënyrë të përhershme të gjitha pikat kufitare tokësore, në mënyrë që ndihma humanitare të mund të hyjë në sasi të mëdha.
Ushtria izraelite ka lejuar kohët e fundit disa shtete të huaja të kryejnë hedhje ajrore të ndihmave në Gaza. Megjithatë, këto operacione shpesh kanë përfunduar me ndihma që bien mbi civilë, duke shkaktuar viktima, ose në det, duke i detyruar banorët e dëshpëruar të rrezikojnë jetën për t’i marrë. Kjo metodë është kritikuar gjerësisht si joefektive krahasuar me dërgesat tokësore.
Javën e kaluar, Programi Botëror i Ushqimit (WFP) paralajmëroi se një e treta e popullsisë së Gazës nuk ka pasur qasje në ushqim për ditë të tëra për shkak të rrethimit izraelit. Sipas të dhënave të tyre, një në katër palestinezë në Gaza po përjeton kushte të ngjashme urie, ndërsa mbi 100.000 gra dhe fëmijë vuajnë nga kequshqyerja akute.
Izraeli ka mbajtur Gazën nën bllokadë për 18 vjet, dhe që nga 2 marsi ka mbyllur plotësisht të gjitha kalimet kufitare, duke e bërë pothuajse të pamundur hyrjen e ndihmave humanitare. Autoritetet palestineze thonë se janë të nevojshme të paktën 600 kamionë ndihma në ditë për të përmbushur nevojat themelore të 2,4 milionë banorëve të Gazës.
Që nga 7 tetori 2023, Izraeli po zhvillon një ofensivë të pamëshirshme ushtarake në Gaza, gjatë së cilës, sipas zyrtarëve lokalë, janë vrarë mbi 60.300 palestinezë. Bombardimet kanë shkaktuar shkatërrime të mëdha dhe mungesa të rënda ushqimore, duke e çuar territorin buzë urisë.
Presioni ndërkombëtar mbi Izraelin për ta lejuar hyrjen e ndihmave humanitare pa pengesa po rritet, ndërkohë që agjencitë humanitare paralajmërojnë për përmasa katastrofike të krizës së urisë në Gaza.