LUFTA NË GAZA
Izraeli vret pesë gazetarë të tjerë në Gaza
Numri i gazetarëve të vrarë në sulmet ushtarake izraelite në Rripin e Gazës është rritur në 244, duke e bërë enklavën vendin më vdekjeprurës në botë për gazetarët.
25 Gusht 2025

Zyra e Medias e qeverisë palestineze në Gaza lëshoi ​​një deklaratë me shkrim ku jepen detaje për gazetarët e vrarë në Rripin e Gazës, i cili ka qenë nën sulmin ushtarak izraelit që nga 7 tetori 2023.

Thuhet se pesë gazetarë ishin midis të vrarëve në sulmin ajror të ushtrisë izraelite në katin e katërt të Spitalit Nasser në Khan Younis, Gaza.

Sulmi i fundit thuhet se vrau fotoreporterin e Agjencisë së Lajmeve Reuters, Hossam al-Masri, kameramanin e televizionit Al Jazeera me bazë në Katar, Mohamed Salame, gazetaren Maryam Abu Dekka, e cila punonte për media të ndryshme, përfshirë Independent Arabia dhe AP, dhe gazetarin Mu'adh Abu Taha, i cili punonte për NBC News me bazë në ShBA.

Deklarata vuri në dukje se numri i gazetarëve të vrarë që nga 7 tetori 2023, kur Izraeli nisi një gjenocid kundër palestinezëve në Rripin e Gazës, është rritur në 244.

Deklarata i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare dhe organizatave të gazetarisë të ngrenë padi kundër Izraelit në gjykatat ndërkombëtare për krimet e tij dhe të ushtrojnë presion mbi Izraelin që ta ndalojë gjenocidin dhe vrasjet e atentatet ndaj gazetarëve palestinezë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
