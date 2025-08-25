Zyra e Medias e qeverisë palestineze në Gaza lëshoi një deklaratë me shkrim ku jepen detaje për gazetarët e vrarë në Rripin e Gazës, i cili ka qenë nën sulmin ushtarak izraelit që nga 7 tetori 2023.
Thuhet se pesë gazetarë ishin midis të vrarëve në sulmin ajror të ushtrisë izraelite në katin e katërt të Spitalit Nasser në Khan Younis, Gaza.
Sulmi i fundit thuhet se vrau fotoreporterin e Agjencisë së Lajmeve Reuters, Hossam al-Masri, kameramanin e televizionit Al Jazeera me bazë në Katar, Mohamed Salame, gazetaren Maryam Abu Dekka, e cila punonte për media të ndryshme, përfshirë Independent Arabia dhe AP, dhe gazetarin Mu'adh Abu Taha, i cili punonte për NBC News me bazë në ShBA.
Deklarata vuri në dukje se numri i gazetarëve të vrarë që nga 7 tetori 2023, kur Izraeli nisi një gjenocid kundër palestinezëve në Rripin e Gazës, është rritur në 244.
Deklarata i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare dhe organizatave të gazetarisë të ngrenë padi kundër Izraelit në gjykatat ndërkombëtare për krimet e tij dhe të ushtrojnë presion mbi Izraelin që ta ndalojë gjenocidin dhe vrasjet e atentatet ndaj gazetarëve palestinezë.