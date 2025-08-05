Türkiye po ndërmerr hapa historike për të mbrojtur të ardhmen e kombit, deklaroi të martën Presidenti Recep Tayyip Erdoğan, përpara se të kryesonte mbledhjen vjetore të Këshillit Suprem Ushtarak.
“Lufta jonë për ta bërë Türkiyen kombin udhëheqës në rajonin tonë, brenda rendit të ri global që po riformësohet, vazhdon, pavarësisht kurtheve të ngritura kundër nesh dhe sulmeve që vijnë si nga brenda ashtu edhe nga jashtë kufijve tanë”, tha Erdoğan, në mauzoleun e Mustafa Kemal Atatürkut, themeluesit të Türkiyes moderne, gjatë një vizite ceremoniale përpara mbledhjes.
“Po ndërmarrim hapa historikë për të mbrojtur të ardhmen e kombit tonë, nga siguria te demokracia, nga ekonomia te teknologjia, nga industria e mbrojtjes te politika e jashtme”, shtoi ai.
“Besojmë se mbledhja e vitit 2025 e këshillit tonë do të jetë një pikë e re kthese në rrugën drejt vizionit të Shekullit të Türkiyes”, shtoi Presidenti turk, i cili e shoqëroi vizitën me anëtarët e këshillit.
Erdoğan gjithashtu i bëri homazh Atatürkut dhe të gjithë jetëve të sakrifikuara “për të ardhmen” e Türkiyes.