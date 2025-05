Hamasi ka thënë se populli palestinez ka të drejtë ta qeverisë tokën e tij dhe për sa kohë që pushtimi izraelit vazhdon, ata nuk do t'i heqin armët.

Shefi i zyrave të Hamasit në diasporë, Khaled Meshaal, tha se asnjë sistem politik nuk mund t'u imponohet atyre nga jashtë.

Hamasi, të dielën, ndau një video nga fjalimi i Meshaal në një ceremoni të mbajtur në Kajro, Egjipt, duke nderuar të burgosurit palestinezë që u liruan dhe u internuan si pjesë e një marrëveshjeje të shkëmbimit të të burgosurve dhe armëpushimit me Izraelin.

Gaza i përket vetëm popullit të saj; as Gaza dhe as njerëzit e Bregut Perëndimor nuk do ta shkëmbejnë atdheun e tyre me askund tjetër", citohej në fjalim.



“Palestina nuk ka alternativë”

Meshaal nënvizoi se palestinezët në Gazën e rrethuar nga Izraeli dhe Bregun Perëndimor të pushtuar do të mbeten fort të lidhur me tokën e tyre.

"Palestina nuk ka alternativë tjetër përveç Palestinës. Ndërsa respekti ynë për vendet arabe dhe islamike mbetet, asgjë nuk mund ta zëvendësojë atdheun tonë", tha ai.

Meshaal theksoi se Palestina do të qeveriset vetëm nga populli i saj dhe nuk do të imponohet asnjë sistem politik i huaj.

Ai theksoi rëndësinë e unitetit kombëtar përballë sfidave që po kalon Palestina dhe i bëri thirrje botës arabe që të qëndrojë pranë popullit palestinez.

Ndërkaq, Shefi i zyrave të Hamasit në diasporë vuri në dukje se Gaza po përballet me një komplot të madh, me përpjekje për të detyruar popullatën të largohen duke vuajtur nga uria.

"E ardhmja e Gazës, qeverisja e saj, armët dhe forca e rezistencës së saj janë nën

kërcënim", tha ai.