Këshilltari kryesor i presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, Akif Çağatay Kılıç, u takua të mërkurën me Këshilltarin e Sigurisë Kombëtare të ShBA-së, Mike Waltz, për bisedime.

Gjatë vizitës së tij në Uashington, DC, Kılıç zhvilloi gjithashtu takime me të dërguarin e presidentit Donald Trump për çështjen Rusi-Ukrainë, Keith Kellogg, si dhe me anëtarë të Kongresit Amerikan, duke përfshirë senatorin Jim Risch, kryetarin e Komisionit të Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit, kryetarin e Komitetit të Inteligjencës të Dhomës së Përfaqësuesve, përfaqësuesin Rick Crawford, dhe kryetarin e Komisionit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, Brian Mast.

Duke marrë pjesë në takime të organizuara nga institute të ndryshme kërkimore me bazë në ShBA, Kılıç vuri theksin tek marrëdhëniet midis Türkiyes dhe ShBA-së, si dhe tek zgjidhjet e propozuara nga Türkiye për konfliktet dhe përplasjet rajonale. Ai diskutoi gjithashtu për hapat që mund të ndërmerren së bashku me ShBA-në dhe aleatët evropianë për të krijuar stabilitet rajonal.

Nga ana tjetër, ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, ndodhej gjithashtu në kryeqytetin amerikan për t’u takuar me homologun e tij amerikan, Marco Rubio, për të diskutuar një sërë çështjesh dypalëshe dhe rajonale, përfshirë nevojën për një armëpushim të përhershëm në Rripin e Gazës.

Takimi ishte një vazhdim i çështjeve të diskutuara gjatë një telefonate mes Erdoganit dhe Trumpit më 16 mars.

Erdogan njoftoi të hënën se marrëdhëniet me ShBA-në mund të fitojnë "një vrull të rëndësishëm."

"Gjatë telefonatës sonë mjaft të sinqertë, kemi diskutuar për shumë çështje të rëndësishme, përfshirë heqjen e të gjitha pengesave përpara objektivit tonë tregtar prej 100 miliardë dollarësh. Kemi diskutuar në detaje zhvillimet kritike aktuale në rajonin tonë, veçanërisht në Siri", u tha ai gazetarëve pas mbledhjes së kabinetit.