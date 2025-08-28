TÜRKİYE
Presidenti Erdoğan zhvillon bisedë telefonike me homologun ukrainas Zelenskyy
Kryesia e Komunikimeve pranë Presidencës Turke, në deklaratën prej NSosyal, bëri të ditur se në bisedë janë trajtuar marrëdhëniet bilaterale midis Türkiyes dhe Ukrainës, procesi i paqes midis Ukrainës dhe Rusisë si dhe çështjet globale.
28 Gusht 2025

Presidenti i Türkiyes Recep Tayyip Erdoğan ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun ukrainas Volodymyr Zelenskyy.

Erdoğan në bisedë tha se po ndjekin takimet e Alaskës dhe Uashingtonit dhe se Türkiye vazhdon përpjekjet e saj që lufta të rezultojë me paqe të qëndrueshme, duke shtuar se Türkiye do të vazhdojë të kontribuojë në sigurinë e Ukrainës me vendosjen e paqes.

Duke theksuar se një zgjidhje e drejtë për luftën Ukrainë-Rusi është e mundur, se negociatat midis dy palëve duhet të vazhdohen duke u forcuar, dhe se Türkiye është e gatshme të bëjë çmos për t'i lehtësuar kontaktet e nivelit të lartë që do të hapin rrugën për paqe, gjithashtu e uroi Ukrainën për ditën e pavarësisë së saj.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
