Shkolla Ndërkombëtare “Maarif” në Maqedoninë e Veriut ekziston që nga viti 2018, me institucione arsimore nga kopshti deri në shkollën e mesme në Shkup dhe Tetovë, e qëllimi ynë është të rrisim, të edukojmë dhe të formojmë gjenerata që do të jenë të afta dhe të mira, duke pasur vlera si humanizmi, solidariteti, empatia dhe respekti e mirëkuptimi i ndërsjellë.

E përmbledhur, ky ishte mesazhi që sot e përcolli përfaqësuesi i Fondacionit MAARIF në Maqedoninë e Veriut, Osman Demirgül, në takimin me gazetarët në hapësirat shkollore në Shkup, ku u prezantuan aktivitetet e institucioneve arsimore të MAARIF.

Shkollat Ndërkombëtare MAARIF në 55 shtete të gjashtë kontinenteve

Demirgül informoi se Fondacioni MAARIF i zhvillon aktivitetet e veta arsimore në gjashtë kontinente në 55 shtete, ku përfshihen 471 shkolla dhe mbi 40 qendra edukative, përfshirë edhe konvikte studentësh.

Ai shtoi se në vitin 2018 kanë filluar me punë në Shkup dhe Tetovë dhe se aktualisht kanë gjithsej 970 nxënës, për të cilët kujdesen 225 të punësuar, nga të cilët 140 janë arsimtarë (mësues/profesorë).

“Ne duam të edukojmë dhe formojmë njerëz të mirë, sepse besojmë që njerëzit e mirë do ta shpëtojnë botën”, tha Demirgül.

Ai sqaroi se planet dhe programet mësimore janë në përputhje me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, dhe standardet ndërkombëtare dhe se fokusi i programit të tyre arsimor është të formojnë njerëz që do të kujdesen me përkushtim për njerëzimin.

“Në botë ka shumë programe arsimore si Cambridge, Oxford… Por, ne si shkollë Maarif aktualisht po përpiqemi të krijojmë një program shumë më të mirë se të mëparshmit dhe tani po punojmë për një program tonin ndërkombëtar. Pse po e bëjmë këtë? Ne po krijojmë një program që do t’i motivojë nxënësit të përkushtohen jo vetëm për sukses akademik, por edhe për atë që i sjell të mira botës, që të jenë njerëz që i sjellin mirësi botës”, theksoi Demirgül.

Aktivitete të ndryshme jashtëmësimore

Përveç programit të rregullt mësimor, nxënësit kanë mundësi të ndjekin aktivitete të ndryshme jashtëmësimore sportive dhe kulturore në fushat sportive, kabinetet moderne të muzikës, artit dhe formave tjera të shprehjes artistike, por edhe të mësojnë përgatitjen e ushqimit si një aftësi jetësore, me qëllim që që në moshë të vogël nxënësit të përfshihen në shumë aktivitete që u zhvillojnë aftësi të ndryshme.

Demirgül informoi se “Maarif” më 26 prill do të organizojë një testim për nxënësit që do të aplikojnë, e në varësi të suksesit në test dhe rezultateve, do të ketë mundësi për bursa dhe ulje çmimesh për nxënësit.

Qasje humaniste ndaj nxënësve

Jasmina Rizvanoviq, psikologe në shkollat “Maarif”, shpjegoi qasjen e tyre në punën me nxënësit.

“Qasja jonë është humaniste. Ne nuk jemi këtu vetëm për t’i ndihmuar nxënësit kur kanë probleme, por që t’u japim mbështetje dhe ndihmë në përditshmëri, me qëllim që ata të ndihen mirë dhe të kuptojnë çfarë do të thotë humanizëm, solidaritet dhe empati”, tha Rizvanoviq.