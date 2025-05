Gra të moshuara që qëndrojnë në dhjetë shtëpi për të moshuar në Ankara, përjetuan gëzimin e prezantimit të shalleve dhe kapelave që ua thurën fëmijëve jetimë nën mbrojtjen e shtetit, për t'i mbajtur ata ngrohtë në motin e ftohtë.

Si pjesë e këtij akti dashamirësie, gjyshet vendosën të thurnin shalle dhe kapela për fëmijët që rriten nën mbrojtjen e shtetit në shtëpitë e fëmijëve dhe komplekset e shtëpive të fëmijëve për t'i përdorur në mot të ftohtë.

Gjyshet u mblodhën së bashku me fëmijët në shtëpinë e të moshuarve "Mësuesja Necla Kızılbağ", pasi donin t'u jepnin fëmijëve shallet dhe kapelat që thurën vetë. Ndërsa disa nga banorët e ardhur këtu nga shtëpitë e tjera të të moshuarve vazhdonin thurjen, të tjerat vendosnin shallet dhe kapelat në pakot e dhuratave për fëmijët.

Të moshuarat të cilat u dhuruan me kënaqësi fëmijëve shallet dhe kapelat, biseduan me fëmijët pasi shkëmbyen dhuratat e tyre. Teksa fëmijët ishin të gëzuar që morën shalle dhe kapela të përshtatshme për moshat e tyre, ata shprehën mirënjohjen e tyre duke puthur duart e të moshuarave që thurën produktet e punuara me dorë.

Neriman Çiftçi, 77-vjeçe, banuese në shtëpinë e të moshuarve, tha se u thur shalle dhe kapela fëmijëve që rriten nën mbrojtjen e shtetit për t'i mbajtur ata ngrohtë në ditët e ftohta të dimrit.

"Ne përpiqemi t'i bëjmë gjërat me aq sa mundemi. Shpresojmë që kur ta përdorin do të ngrohen; mjafton që të thonë 'Allahu qoftë i kënaqur'. Tani e tutje, kë të gëzojmë do të na mjaftojë. Ndonjëherë na vijnë fëmijët për vizitë, ndonjëherë shkojmë tek ata, shumë mirë kalojmë", tha Çiftçi.

Një tjetër banore e shtëpisë së të moshuarve, 81-vjeçarja Hatice Özbek, tha se ata thurën shalle dhe kapela për fëmijët me mbështetjen e mësuesve të punimeve të gjilpërave në shtëpinë e të moshuarve.

Özbek tha se i pëlqen të punojë me shtiza dhe se i do fëmijët, duke shtuar se ishte një kohë e shkëlqyer për t'i takuar.