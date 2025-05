Kremlini ka thënë se konfigurimi i ri i politikës së jashtme të administratës aktuale amerikane nën presidentin Donald Trump “kryesisht” përkon me vizionin e Rusisë.

“Administrata e re (e ShBA-së) po ndryshon me shpejtësi të gjitha konfigurimet e politikës së jashtme. Kjo kryesisht përkon me vizionin tonë”, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov në një intervistë me kanalin televiziv shtetëror Rossiya-1 të regjistruar të mërkurën, me një fragment të tij të ndarë sot nga gazetari Pavel Zarubin në Telegram.

Duke kujtuar se Rusia dhe ShBA-ja kishin të njëjtën votë për rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së për Ukrainën në fund të muajit të kaluar, Peskov e ka përshkruar këtë si “vërtet të paimagjinueshme”.

Më 24 shkurt, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi një projektrezolutë që bën thirrje për paqe gjithëpërfshirëse, të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë, me Rusinë dhe ShBA-në që votuan kundër.

Në lidhje me përpjekjet për t’i rivendosur lidhjet Rusi-ShBA, Peskov ka thënë se janë duke u zhvilluar përpjekje për të përmirësuar të gjitha aspektet e marrëdhënieve dypalëshe, por se ka një “rrugë të gjatë përpara” për shkak të dëmtimit të konsiderueshëm të këtyre lidhjeve nën administratën e mëparshme amerikane.

“Por, nëse vullneti politik i dy liderëve – presidentit (Vlladimir) Putin dhe presidentit Trump – ruhet, atëherë kjo rrugë mund të përshkohet mjaft shpejt dhe me sukses”, ka thënë më tej Peskov.

Ai ka deklaruar gjithashtu se vargu i temave të mundshme për bashkëpunim mes Moskës dhe Uashingtonit duhet të përvijohet tani, por se nuk duhet të presin ndonjë rezultat të shpejtë në këtë drejtim.

Peskov ka shtuar se presidenti francez Emmanuel Macron nuk ka ndërmarrë ende asnjë hap për të komunikuar me Putinin, duke iu referuar komenteve të Macronit në një intervistë të së shtunës me mediat franceze, gjatë së cilës tha se ai nuk e përjashton një dialog të tillë.